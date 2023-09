Na Expoacre Juruá, prefeitura de Mâncio Lima divulga o 5° Festival do Coco com apoio do Estado

A Expoacre Juruá é palco de divulgação para o maior festival do município mais Ocidental do Brasil. A prefeitura de Mâncio Lima está aproveitando o espaço na segunda maior feira de negócios e entretenimento do Acre para divulgar o 5° Festival do Coco, que acontecerá do dia 03 a 05 de novembro.

Estande da prefeitura de Mâncio Lima divulga o 5º Festival do Coco, na Expoacre Juruá. Foto: Marcos Santos/ Secom

O Festival do Coco, que já é tradição no município de Mâncio Lima, conta com irrestrito apoio do governo do Estado. A festividade atrai visitantes de diversas localidades, fomenta o turismo, impulsiona a economia local, gerando emprego e renda, além de celebrar a cultura por meio de diversas manifestações artísticas.

Festival do Coco gerou oportunidades para aproximadamente 80 expositores, em 2022. Foto: Evandro Ibernon/Prefeitura de Mâncio Lima

Na última edição, em 2022, estima-se que mais de 50 mil pessoas visitaram e participaram do Festival do Coco. Com mais de 80 pontos de exposição e comercialização, a movimentação financeira ultrapassou a marca de R$ 900 mil, possibilitando um novo recorde.

Mâncio Lima exporta aproximadamente 70 mil cocos por mês. Foto: Marcos Santos/ Secom

“O Festival do Coco é um sucesso e já temos um dos maiores festivais do Juruá. Esse ano nós teremos uma parceria muito forte com o governo do Estado, que será um dos principais investidores do evento. A nossa ideia é aquecer a economia do município, melhorar a renda dos nosso produtores e proporcionar a todos cultura, lazer e entretenimento”, disse Alana Souza, Secretaria Municipal de Produção de Mâncio Lima.

