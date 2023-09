ANAC aprova projeto inédito de drone agrícola

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) aprovou,no final deagosto,o primeiro projeto de drone para uso em pulverização agrícola no Brasil. Fabricado pela empresa chinesa XAG,o modelo aprovadoé oXAG P30quepossui peso máximo de decolagem de 41 kg, capacidade de carga de 16 kg, teto operacional de 30m acima do nível do solo e alcance de até 800 m.A comercialização do equipamento deverá ser realizada pelaMegradrone, representante da empresa no país.