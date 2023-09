Fórum de transição energética da aviação discute desafios para combustíveis sustentáveis

A promoção da Sustentabilidade na aviação civil é uma meta importante e estratégica para a ANAC, que é responsável por regulamentar, no Brasil, o programa de redução e compensação de carbono da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), o CarbonOffsettingandReductionSchemeforAviation(Corsia).

"A ANAC tem um forte compromisso com a governança ambiental. Nessa linha, estamos apostando forte em projetos de incentivo às boas práticas sustentáveis no setor aéreo, como o ProgramaSustentAr(para empresas aéreas) e o Aeroportos Sustentáveis. Mas sabemos que o SAF, nos próximos anos, é que terá potencial para, de fato, fazer a diferença no mundo. E a aviação brasileira não vai ficar atrás. Nós trabalhamos para que os combustíveis sustentáveis de aviação sejam uma realidade no Brasil", afirmou o diretor-presidente da Agência, Tiago Pereira.

OCorsiaprevê a compensação de emissões de CO2 provenientes dos voos internacionais com o objetivo de atingir o crescimento neutro de carbono, ou seja, que as emissões permaneçam nos mesmos níveis observados em 2020, sem que o setor aéreo precise parar de crescer. As emissões podem ser compensadas por meio da compra de créditos de carbono ou uso de combustíveis de aviação sustentáveis (SAF).





Assessoria de Comunicação Social da ANAC com informações da IATA