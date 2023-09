Ceasa Curitiba recebe exposição com 300 Kombis neste domingo

A Ceasa Curitiba recebe neste final de semana uma atividade diferente dos trabalhos diários de comercialização de hortigranjeiros no atacado. No sábado e domingo, o Mercado do Produtor recebe mais de 300 Kombis de vários anos, modelos e estilos. Nessa data é comemorado o Dia Nacional da Kombi.

“Para esta edição teremos uma novidade, com a opção 'Kombidorme' para atender e receber os fãs de automóveis que moram fora de Curitiba, e que participarão das várias ações”, diz Marco Rebuli, um dos organizadores do evento, que também dirige o KCC – Kombi Clube Curitiba.

“O local é coberto e facilitará a circulação dos proprietários dessas Kombis, assim como do público em geral que virá para ver os vários tipos de veículos, formatos, cores, entre outras curiosidades. A Ceasa tem sido nossa parceira nessas ações”, afirma.

Além da exposição dos veículos e de áreas para alimentação e bebidas, haverá espaços também para pets. “O evento é sem fins lucrativos e tem como intuito reunir os amantes de Kombi. Esta é a 15ª edição e a entrada é um litro de leite por pessoa. Haverá venda do item no local por R$ 10,00. O leite arrecadado será doado ao programa social Banco de Alimentos da Ceasa Paraná ”, diz Rebuli.

Serviço:

Dia Nacional da Kombi

Local:Mercado do Produtor da Ceasa Curitiba, BR-116, bairro Tatuquara, com acesso pelo portão em frente a Retífica Reticheski, rua Dílson Luis, 352

Quando: sábado, 2 de setembro, das 14 às 20 horas, e domingo, 3 de setembro, das 9 às 17 horas.

Entrada:1 litro de leite (haverá venda do produto no local a R$ 10,00)