Estado assina termo de colaboração com instituições filantrópicas do Juruá

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd), assinou nesta quinta-feira, 31, um termo de colaboração de emendas parlamentares com as instituições filantrópicas. Serão nove instituições beneficiadas com o convênio, sete delas em Cruzeiro do Sul e duas em Tarauacá. A assinatura aconteceu durante a segunda noite da Expoacre Juruá, com a presença da governadora em exercício, Mailza Assis.

Fundação Betel é uma das instituições contempladas com o termo. Foto: Felipe Freire/Secom.

Milka Santos é diretora executiva da Fundação Betel, uma das instituições cruzeirenses que será contemplada com convênios para ampliação e estruturação da unidade. “Não vai fortalecer apenas a Fundação, mas os serviços que executamos. Vai nos dá mais capacidade de atender nosso público de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade”, disse.

Governadora em exercício, Mailza Assis, assina termo de colaboração. Foto: Felipe Freire/Secom.

A governadora em exercício Mailza Assis disse que para ela é uma felicidade participar de um momento tão importante para a população que mais necessita de atenção. “Esse é um recurso que vai ajudar muito o trabalho das instituições e essa é uma das vontades do atual governo, melhorar a qualidade de vida e levar o bem estar social a nossas crianças; mais emprego, saúde e educação a todos”, afirma.

Secretário da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd), Alex Gonzaga. Foto: Felipe Freire

O secretário da Seasd, Alex Carvalho, disse estar muito feliz pela assinatura de um termo que é tão necessário para beneficiar as casas de apoio que lidam diretamente com a população em estado de vulnerabilidade. “Ficamos felizes por estar aqui nesse momento ajudando casas de apoio que lidam com dependentes químicos e crianças, para liberar esses recursos”, destaca.

Também presente no ato, o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Pedro Longo, disse: “Me sinto orgulhoso de estar aqui hoje participando desse ato. Esse é um momento de alegria para todos nós”.

