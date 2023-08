Feira Virtual do Mel de Santa Catarina começa nesta sexta-feira

No site, o comprador faz contato diretamente com o produtor. O preço do mel é tabelado e o frete é negociado – Foto: Aires Mariga/Epagri

Está chegando a IV Feira Virtual do Mel de Santa Catarina , realizada de 1º a 30 de setembro. A plataforma on-line, criada em 2020 durante a pandemia, se tornou um sucesso e foi mantida mesmo com o retorno da feira às ruas de Florianópolis, ampliando o mercado do mel catarinense para todo o Brasil. A feira é uma organização da Federação das Associações dos Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina (Faasc) , Epagri , Sebrae , Faesc/Senar e UFSC e tem o apoio da Secretaria de Estado da Agricultura .

Nesta edição da feira, o site www.meldesantacatarina.faasc.com.br conta com a participação de 14 produtores de diversas regiões de Santa Catarina. O mel catarinense foi considerado o melhor do mundo por seis vezes no congresso mundial Apimondia. “Com a feira, podemos mostrar o potencial do mel, a qualidade e a diversificação do produto catarinense. O site é uma forma de fazer o mel de Santa Catarina chegar a todos os cantos do país e buscar o desenvolvimento territorial, agregando valor aos produtos”, diz o presidente da Faasc, Ivanir Cella. Ele lembra ainda que todos os produtos comercializados são certificados, uma garantia de mel de primeira qualidade.

Como funciona a compra

Foto: Reprodução/Secom SC

O site não é um e-commerce: o objetivo é aproximar o consumidor do produtor. O comprador escolhe um fornecedor para sua cidade e faz contato diretamente com o produtor. A venda do mel é tabelada, como nos anos anteriores, e os demais produtos podem ser negociados, assim como o frete.

Cursos On-line

Durante o período da feira serão oferecidas oito oficinas gratuitas on-line sobre o uso de produtos das abelhas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 2 horas antes de cada curso. Eles serão transmitidos ao vivo por Google Meet, sempre às 19h. Ao final, os participantes vão receber certificado da Epagri. O site também traz dicas sobre mel e produtos derivados e três livros de receitas para download gratuito.

Foto: Reprodução/Secom SC

Programação da Feira Virtual do Mel de Santa Catarina:

Terça – 05/09: Oficina “Fabricação de Fermentados de Mel”, com a engenheira-agrônoma Giulia Scussel, da Néctar Hidromel/SC.

Quarta – 06/09: Curso “Receita com Mel de Melato da Bracatinga”, com Jason de Souza Júnior, participante da 9ª edição do Masterchef Brasil.

Terça – 12/09: Curso “Fabricação de velas com cera de abelhas”, com Jaime Santos, da Cera Candelis.

Quinta – 14/09: Curso “Mel e própolis, propriedades para a saúde”, com José Augusto Sattler, Dr. e mestre em Ciência dos alimentos pela USP.

Terça – 19/09: Curso “Fabricação de aguardente de mel”, com Mateus Pagliarini. eng. de alimentos e consultor do Senar/SC.

Quinta – 21/09: Curso “Quando o mel é considerado de qualidade e como identificar o mel falso?”, com Ana Carolina de Oliveira Costa, Dra. e professora do Depto. de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFSC.

Terça- 26/09: Curso “Mel na culinária”, com Cláudia Oliveira, da UEL e UniFIL, Londrina/PR.

Quinta – 28/09: Curso “Elaboração de pomada natural de ação cicatrizante e anti-inflamatória utilizando cera mista e própolis de abelha Jataí”, com Thiandra Sangaletti, do Meliponário Rainha do Sul/RS.

Produtos comercializados:

Extrato de própolis

Hidromel

Mel de diversas floradas

Mel com certificação orgânica

Mel de melato com certificação orgânica

Mel de melato de bracatinga

Pólen

Pólen Orgânico

Preços tabelados

Mel multifloral:

1kg – R$30

500g – R$20

Mel de eucalipto e uva Japão:

1kg – R$35

500g – R$20

Mel multifloral, de eucalipto e uva Japão com certificação orgânica:

1kg – R$45

500g – R$25

Mel de melato de bracatinga:

1kg – R$40

500g – R$25

Mel de melato de bracatinga com certificação orgânica:

1kg – R$50

500g – R$30

Serviço:

IV Feira Virtual do Mel de Santa Catarina

De 1º a 30 de setembro

Site: meldesantacatarina.faasc.com.br

Mais informações:

Faasc (48) 3238-1066

Presidente da Faasc – Ivanir Cella – (48) 99607-4833

Assessoria de imprensa Faasc

Cristina Gallo – (48) 99188-5427