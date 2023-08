Pavilhão da Agricultura Familiar é inaugurado na Expointer

Tradicionalmente um dos espaços mais movimentados da Expointer, o Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF) teve sua solenidade de abertura oficial nesta quinta-feira (31/8). O ato contou com a participação do governador Eduardo Leite, do secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, e de representantes das demais entidades promotoras e organizadoras do espaço.

Durante a cerimônia, Leite ressaltou a pluralidade do Pavilhão da Agricultura Familiar e o valor do trabalho realizado pelos produtores. "Este espaço é, com certeza, o xodó da Expointer. É onde o povo gaúcho gosta de se encontrar, é o lugar mais democrático, plural e diverso da feira. Aqui encontramos jovens, mulheres, assentados, indígenas, artesãos, todos que trabalham no segmento. Na agricultura familiar vemos os grandes produtores das pequenas propriedades”, destacou.

O governador tratou também das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado. “Estamos trabalhando, junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, a respeito do plano estadual de aquisição de alimentos. É pelos produtores que desenvolvemos políticas públicas visando cada vez mais o empreendedorismo feminino e a permanência do jovem no campo. Hoje, podemos trabalhar numa Expointer que quebra recordes desde o seu princípio", celebrou.

O PAF é um dos setores da feira que segue batendo alguns desses recordes. O valor acumulado em vendas, do primeiro ao quinto dia da Expointer, chegou a R$ 4.264.736,25 – um aumento de 13,62% em relação ao mesmo período do ano passado, quando comercializou R$ 3.753.598,37.

Neste ano, o pavilhão teve também um novo recorde de expositores. A lista completa inclui 372 empreendimentos, de 174 municípios, que estão distribuídos em 338 estandes e sete cozinhas no espaço. São pelo menos 35 expositores a mais do que no ano passado, quando 337 estiveram presentes.

Outro dado que chama a atenção é o número de empreendimentos liderados por jovens e mulheres. Na atual edição, os jovens estão à frente de 87 empreendimentos, e as mulheres comandam 148.

“Trabalhamos todos os dias pela qualificação das nossas agroindústrias, agregando valor aos produtos, encurtando a cadeia produtiva e gerando renda por meio do desenvolvimento rural. Hoje, neste pavilhão, 60% dos empreendedores são jovens e mulheres. Incentivamos, assim, as produtoras na liderança de empreendimentos e na geração de renda por meio da propriedade”, afirmou Santini.

O secretário citou ainda o lançamento do Selo Sabor Gaúcho Orgânico, que visa agregar valor aos produtores e agroindústrias do segmento. A iniciativa responde às tendências mundiais de criação de cadeias produtivas sustentáveis.

Programa Estadual de Agroindústria Familiar

As agroindústrias presentes pertencem ao Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf), coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e executado pela Emater/RS-Ascar em 472 municípios do Estado. Além disso, o pavilhão conta com produtores ligados ao artesanato e às flores e plantas.

O PAF apresenta também uma praça de alimentação, que possui sete cozinhas vinculadas às agroindústrias familiares. No espaço, o público da feira pode consumir pratos variados, produzidos com artigos da agricultura familiar, em receitas ligadas à tradição e aos costumes das diversas etnias presentes no meio rural gaúcho.

As agroindústrias integrantes do Peaf têm a possibilidade de utilizar o Selo Sabor Gaúcho, que representa a identificação visual do programa, constatando que os produtos são oriundos das agroindústrias familiares do Rio Grande do Sul. O selo indica que as mercadorias passaram por processo de formalização com apoio do Estado e estão aptos a serem comercializados conforme legislações vigentes.