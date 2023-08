Eventos em Campo Mourão incentivam produção orgânica e segurança alimentar

Iniciativas do governo estadual para incentivar a agricultura orgânica e a sustentabilidade foram apresentadas na 2ª edição da exposição Caminhos da Produção Orgânica, em Campo Mourão, organizada pelo Ministério Público do Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimentoe prefeitura.

O evento na Praça São José reuniu estudantes do colégio agrícola da região, universidades, entidades do agro e iniciativa privada para trocar experiências e informar sobre oportunidades no setor. Agricultores também comercializaram seus produtos.

O Paraná lidera o ranking nacional em produtores de orgânicos certificados, com aproximadamente 4 mil. “Nós temos uma agricultura grandiosa, que é o nosso principal negócio, e não há nenhum problema em fazer agricultura convencional com práticas corretas, adequadas. Mas existe um apelo no sentido de produzirmos uma agricultura mais natural, e uma crescente procura por parte do consumidor", disse o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara.

Ele acrescenta que o Estadodeve ampliar a produção para atender ao desafio de fornecer alimentação escolar 100% orgânica até 2030. “É um desafio importante. Por isso é fundamental a presença desses estudantes aqui, formando consciências mais elevadas em torno da sustentabilidade, proteção do solo, da água, da biodiversidade", completou.

Com um estande no local, o IDR-Paraná apresentou ações como o programa Paraná Mais Orgânico e o Banco de Alimentos Comida Boa , da Ceasa Paraná. “Os eventos são uma forma de divulgar as políticas públicas para a agricultura, os trabalhos de assistência técnica e os caminhos para a certificação de produtos orgânicos”, destaca o gerente regional do IDR-Paraná em Campo Mourão, Jairo de Quadros.

A promotora de Justiça e coordenadora do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema), Rosana Araújo de Sá Ribeiro,explica que a exposição procurou demonstrar, além de pesquisas desenvolvidas por universidades e empresas, a cadeia biológica para assegurar a produção de alimentos sustentáveis.“É de extrema importância expor estas informações para conhecimento da sociedade”, disse.

O evento também contou com a presença do diretor de Extensão Rural do IDR-Paraná, Diniz Dias de Oliveira, e participação de todo o Sistema Estadual da Agricultura.

AÇÕES–Além de assistência técnica e extensão rural na área de orgânicos, o Estado auxilia produtores em programas como o Compra Direta Paraná , com a aquisição de alimentos orgânicos pelo Estado com valor acima dos convencionais, e os destina à rede socioassistencial.

Já o Coopera Paraná , que garante recursos para pequenas associações e cooperativas, tem pontuação diferenciada para iniciativas agroecológicas e sustentáveis. A Seab também elaborou ummapa colaborativoque reúne todas as feiras de produtos orgânicos no Estado.

CONFERÊNCIA–As ações do Sistema Estadual de Agricultura pela saúde e sustentabilidade na alimentação continuam nesta quinta-feira (31), com a Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional de Campo Mourão. Aprogramação inclui palestra sobre erradicação da fome e garantia de direitos; composição do Coresan - Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional; e apresentação das propostas e dos delegados da Conferência Estadual, prevista para dezembro.