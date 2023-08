Monólogo ‘Mãe de Santo’ estreia no Teatro Glauce Rocha, no Centro do Rio de Janeiro

O Teatro Glauce Rocha, espaço cultural da Fundação Nacional de Artes – Funarte, no Centro do Rio de Janeiro, apresenta, a partir do dia 1º de setembro, sexta-feira, o espetáculo “Mãe de Santo”. O texto, escrito a partir de relatos da filósofa Helena Theodoro, busca enaltecer e ressignificar o papel da mulher preta na sociedade e no comando de suas comunidades. O monólogo fica em cartaz até o dia 1º de outubro, com apresentações de sexta-feira a domingo, sempre às 19h. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada).



“A montagem traz um posicionamento firme e de orgulho das histórias contadas e passadas por gerações. Documentando como as mulheres afro-brasileiras são diálogos, corpos sagrados e que utilizam o homem como complemento de suas narrativas e vivências”, explicam os criadores.



A interpretação fica por conta da atriz Vilma Melo que representa várias mulheres. A artista foi a primeira mulher negra a vencer o Prêmio Shell de Teatro na categoria Melhor Atriz, em 2017. Com esse espetáculo, foi indicada aos prêmios APTR de Teatro 2022 e Shell 2023, na mesma categoria.



“Mãe de Santo” é baseada nas vivências da filósofa, escritora e professora Helena Theodoro e de outras mulheres, como a própria atriz. “O que se espera de uma mulher que nunca foi uma coisa só? Mãe, professora, empregada, mãe de santo, estudante. Quantas histórias cabem em uma única vida?”, o grupo levanta essa questão.



O espetáculo mostra que essas mulheres também vivenciam o particular. Carregam tristezas, perdas, felicidades, medos, angústias e papéis importantes na sociedade. Apesar de estereotipadas, essas figuras religiosas são plurais e, muitas vezes, não recebem o acolhimento de que necessitam. Mas, mesmo assim, ressignificam suas histórias em prol do viver individual e do coletivo existentes nas comunidades que lideram.







Serviço:



Espetáculo ‘Mãe de Santo’



Temporada: 1º de setembro a 1º de outubro



Dias e horários: sextas-feiras, sábados e domingos | Horário: 19h



Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)



Duração: 45 minutos

Classificação indicativa: 12 anos



Ficha técnica:

Argumento: Helena Theodoro | Texto: Renata Mizrahi |Elenco: Vilma Melo | Direção: Luiz Antônio Pilar | Trilha sonora original: Wladimir Pinheiro | Direção de produção: Bruno Mariozz |Direção de arte: Clívia Cohen | Instalação de turbantes: Renata Mota | Iluminação: Anderson Ratto | Visagismo: Késia Lucas | Programação visual: Patrícia Clarkson |Design gráfico: Rafael Prevot | Produção executiva: Angélica Lessa | Idealização: Bruno Mariozz e Vilma Melo | Realização: Palavra Z Produções Culturais







Local:Teatro Glauce Rocha

Avenida Rio Branco, 179 - Centro, Rio de Janeiro (RJ)

Bilheteria (funcionamento): terça a sábado, das 14h às 19h