Governo institui comissão de concurso público para o provimento de vagas de nível médio e superior da Fazenda estadual

Por Ingrid Andrade

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 30, a instituição de comissão para coordenar a realização de concurso público para o provimento de vagas de nível médio e superior da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

A comissão fornecerá todas as informações necessárias à elaboração do concurso público, definindo o número de vagas, descrição dos cargos com indicação da localização das vagas, remuneração, requisitos para provimento de vagas e a empresa realizadora, conforme a legislação do concurso público e seus trâmites, fazendo cumprir o cronograma e acompanhando a elaboração do edital do concurso público e suas aprovações.

A comissão será composta por dois representantes da Secretaria de Estado de Administração (Sead), sendo um presidente da comissão, e dois representantes da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que fornecerão apoio institucional e técnico-administrativo e serão responsáveis pelo assessoramento e pela organização de seus trabalhos. Cada membro da comissão terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e seus impedimentos.

Na comissão definida estão os membros selecionados abaixo:

Pela Secretaria de Estado de Administração (Sead):

Cleylton Franklin da Silva Araújo (presidente);

Lunard Moreno Francisqueti (suplente);

Valdemir Sotero da Silva Júnior (membro);

Anatalia de Souza Rodrigues Rola (suplente).

Pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz):

Israel Monteiro de Souza (membro);

Adriano Magalhães da Silva (suplente);

Nicolas Aurélio Pinto Barbosa Lima (membro);

Francisco Santos de Castro (suplente).



A data de divulgação do edital ainda não está definida, pois só será delimitada após a elaboração do edital por parte da comissão. Confira o edital da comissão completo:Comissão de concurso público da Sefaz