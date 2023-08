Na Expoacre Juruá, governo destaca incentivo ao cooperativismo para geração de renda

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), destaca o incentivo ao cooperativismo como fator que contribui para a geração de empregos, inclusão social e melhoria da distribuição de renda. Mais de dez cooperativas de alimentos estarão exibindo seus produtos durante a Expoacre Juruá, que começa nesta quarta-feira, 30, em Cruzeiro do Sul.

Diretoria da Indústria da Seict e coordenação no Juruá acerta últimos detalhes do Espaço Indústria, que receberá mais de 60 expositores. Foto: Jairo Carioca/Seict

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, visitou o Espaço da Indústria na noite de terça-feira, 29. Para ele, a ampla participação dos cooperados é uma resposta positiva à política industrial desenvolvida pelo Estado, que prevê a inclusão e diminuição de desigualdades regionais.

“Esse modelo insere as pessoas econômica e socialmente, promovendo desenvolvimento sustentável. No setor de alimentos, vários são os exemplos do crescimento de associados na região do Juruá. Inserida nas comunidades, as cooperativas têm gerado renda e dignidade”, assegurou Mesquita.

Entre as cooperativas que vão expor seus produtos na feira de negócios, a Cooperfarinha, vinculada à Central do Juruá, tem mais de 40 cooperados e concentra sua produção nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. “Esse é um modelo que recebeu o incentivo do Estado, deixou de ter produção artesanal e passou a funcionar de forma automatizada, podendo hoje exportar para todo o país”, destacou Mesquita.

A Cooperfarinha é a primeira cooperativa a se adaptar aos critérios e regulamentos para produzir farinha com o Selo de Identificação Geográfica (IG), em que a produção obedece a diversos critérios técnicos.

Mais de 65 empresas do setor estarão presentes na Expoacre Juruá. Equipes da Diretoria de Indústria da Seict, formada por arquitetos e engenheiros, em parceria com a Federação da Indústria do Acre, trabalham para apresentar o melhor que a região tem em sua indústria.