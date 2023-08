Funarte MG apresenta ‘O Sonho de Um Homem Ridículo’

A Funarte MG, no Centro de Belo Horizonte, recebe, nos dias 1º, 2 e 3 de setembro, a montagemO Sonho de Um Homem Ridículo, da Companhia Lúdica dos Atores, da Capital Mineira, em parceria com a Pauliceia Companhia de Teatro, de São Paulo (SP), criado a partir do conto de Fiódor Dostoiévski.

O enredo mostra um personagem mergulhado em reflexões sobre as contínuas frustrações e a falta de significado e propósito no mundo que o rodeia. Ele adormece na poltrona, diante de um revólver carregado, após decidir-se por acabar com a própria vida. Naquele momento, começa “um dos sonhos mais fantásticos da literatura mundial”, cita a produção.

Apesar de tratar de um assunto delicado como o suicídio, a peça apenas inicia um processo de reflexão, que leva o espectador a pensar sobre o sentido da existência; sobre a realidade ou não de algo além dela; e a força da empatia e do amor como grandes valores universais.

O espetáculo participou do o 8º Festkaos – Festival Nacional de Teatro do Kaos, em Cubatão (SP), sendo indicada para cinco prêmios. Também foi apresentado na VII edição do Festival Nacional de Teatro de Passos (FNTP), no qual recebeu três indicações.

O ator Leo Horta, formado pela academia russa de teatro, propõe por meio de uma interpretação intensa, um diálogo artístico “entre o mundo fantástico do autor russo e as reflexões de um homem comum”. diz a sinopse. A ideia do espetáculo é proporcionar ao público uma imersão no universo de Dostoiévsky (1821 – 1881).

O projeto “teve seu processo de pesquisa iniciado ainda na pandemia, ao todo foram 18 meses de ensaios e desde maio de 2023”, diz a produção. O trabalho já circulou por várias cidades brasileiras.

Espetáculo teatral

O Sonho de Um Homem Ridículo

De 31 a 3 de setembro, quinta-feira a sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Classificação indicativa: 12 Anos

Ingressos: R$30. Meia-entrada: R$15

Ingressos a venda pelo site: sympla.com.br

Funarte MG

Rua Januária, 68, Centro, Belo Horizonte (MG)

Roteiro baseado em texto de Fiódor Dostoiévski |Tradução: Vadim Nikitin | Direção: Alexandre Kavanji

Assistência de Direção: Marina Galeri | Orientação Dramatúrgica: Solange Dias | Atuação: Leo Horta | Execução musical: Léo Nascimento | Coordenação e Produção Geral: Argos Produções Culturais

Mais informações

[email protected]

(31) 99625-3293