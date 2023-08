Edital Ibermúsicas – Mid Atlantic Arts: inscrições prorrogadas até dia 2 de outubro

O prazo de inscrições para o edital Colaboração Ibermúsicas-Mid Atlantic Arts 2023 foi prorrogado até dia 2 de outubro. Por meio da ação, serão selecionados seis projetos de circulação de espetáculos musicais nos Estados Unidos.

O processo de seleção tem como finalidade o incentivo à internacionalização da música ibero-americana e sua difusão, no período de julho de 2024 a junho de 2025, nos EUA, O Programa Ibermúsicas concederá um apoio de até 5 mil dólares e o Mid Atlantic Arts (MAA) poderá disponibilizar U$15 mil para cada projeto selecionado.

O Ibermúsicas

Desde 2012, a Fundação Nacional de Artes – Funarte, vinculada ao Ministério da Cultura, representa o Brasil no Conselho Intergovernamental do Ibermúsicas, que reúne 15 países.

Aprovado na XXI Cúpula Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo, em 2011, o Ibermúsicas tem como objetivo a cooperação de países da regiãoem torno de objetivos comuns: a ampliação do mercado de trabalho para os músicos, o estímulo à circulação, a difusão das músicas ibero-americanas e a troca de informações e conhecimento.

Atualmente, o Programa é financiado pelos seguintes países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Espanha, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela.

Na XX Reunião Presencial do Conselho Intergovernamental do Ibermúsicas, realizada pela primeira vez no Brasil, em abril de 2023, a Funarte enfatizou a importância do Programa, lembrando que ele já beneficiou diretamente mais de 160 artistas, grupos, pesquisadores, compositores e outros agentes do setor musical brasileiro, constituindo-se como importante plataforma de cooperação e intercâmbio.

