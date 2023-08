Seminário sobre práticas em segurança operacional no setor aéreo será dias 14 e 15/9

Duranteo encontro,técnicos da Agência e convidados debaterãocom profissionais (pilotos, engenheiros, gestores aeroportuários), empresários, estudantes e pesquisadores sobre aeronavegabilidade, operações, benefícios do reporte à ANAC e exames de proficiência.

As palestrasserão realizadasde 8h30 a 17h, no auditório do 11º andar do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, no centro histórico de Porto Alegre. Serão disponibilizadas 100 vagas para cada dia de evento.O seminário faz parte da Ação Nacional de Aviação Civil, iniciativa instituída pela ANAC em 2011 com o objetivo de transmitir informações sobre o transporte aéreo e aumentar a proximidade da Agência com seus principais públicos.