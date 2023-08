ANAC abre Consulta Pública para aprimorar normas de AVSEC

Em resumo, as alterações visamfornecerdiretrizes aos operadores aéreos e de aeródromos, bem como para os centros de instrução AVSEC, para o compartilhamento dasinformações restritas de AVSEC às pessoas que tenham necessidadedeconhecê-las.A intenção éevitar a disseminação inadequada dessas informações e também aumentar a segurança do processo para acesso a esseconhecimento.

Ascontribuições para a Consulta Públicanº11/2023poderão ser submetidas por meio do formulário próprio, disponível na seção de Consultas Públicas do portal da ANAC .O prazo para envio das contribuições é até 11 de outubro de 2023. Para obter mais informações detalhadas e acessar os documentos pertinentes, visite a página no portal da Agência.

