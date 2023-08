Estados Unidos doam equipamentos de segurança da aviação de ponta para o Aeroporto de Guarulhos

AAdministração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos (TSA), do Departamento de Segurança Interna dos EUA, em parceria com a GRUAirport, assinou hoje, 25 de agosto, um memorando de entendimento, para fornecer equipamentos de segurança aeroportuária em Guarulhos. O cônsul-geral dos EUA em São Paulo, DavidHodge, o adido da TSA ScottByers,o superintendente de Infraestrutura Aeroportuária da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC),GiovanoPalma,e o diretor de Operações da GRUAirport,AdmilsonReis, participaram da cerimônia no aeroporto.

A doação dos Estados Unidos está alinhada com as iniciativas do “Aeroportos+Seguros”,programa lançado pelo Governo Federal em junho e que reúne alta tecnologia para elevar a proteção de passageiros e bagagens nos principais terminais aeroportuários brasileiros.

A assinatura do MOU é o primeiro passo para que a TSA dê início ao processo de doação de equipamentosde segurança da aviação de última geração, ainda não disponíveis no Brasil, ao aeroporto de GRU para uso nos canais de inspeção internacionais. O projeto é financiado pelo Departamento de Contraterrorismo do Departamento de Estado, com anuência da Secretaria de Aviação Civil (SAC) e supervisão da ANAC.

A doação de equipamentos inclui a mais recente tecnologia de raios-X de visão dupla, tecnologia avançada de imagem (scanner corporal) e detectores de traços explosivos (ETD), bem como treinamento virtual e presencial. O projeto visa aumentar a segurança da aviação, mitigar riscos e reforçar a parceria entre o Brasil e Estados Unidos.

“Aumentar o nível de segurança em um dos aeroportos mais movimentados, não só do Brasil, mas também da América Latina, significa zelar pela segurança dos cidadãos de todas as nacionalidades que embarcam diariamente em inúmeros voos de companhias aéreas nacionais e internacionais. Temos orgulho de anunciar esta parceria e ajudar a incluir GRU em um seleto grupo de aeroportos que oferecem um serviço de tecnologia de ponta aos seus usuários”, disse o cônsul-geral DavidHodge.

GRU é o segundo aeroporto do Brasil a assinar esse acordo com a TSA. O primeiro foi Viracopos, em setembro de 2022. A previsão é que ambos os aeroportos recebam os equipamentos até o primeiro semestre de 2024.

Assessoria de Comunicação Social da ANAC

com informações da Administração de Segurança de Transporte dos Estados Unidos (TSA)