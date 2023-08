IDR-Paraná leva cultivares e orientações técnicas ao Show Rural de Inverno em Cascavel

Pelo quarto ano consecutivo, o IDR-Paraná participa do Show Rural de Inverno, entre 22 e 24 de agosto, em Cascavel. Cultivares de trigo, que produzem duas vezes mais que a média nacional, estão entre as novidades apresentadas aos visitantes. O público também tem a oportunidade de conhecer alternativas de cultivo de inverno como aveia, triticale, plantas de cobertura e as vantagens da adubação com dejetos animais.

Neste ano, 17 empresas ligadas à triticultura, nacionais e estrangeiras, levaram ao evento o melhor dos seus resultados em investimentos em pesquisa e tratos culturais.

A área do IDR-Paraná, com 4 mil metros quadrados, apresenta materiais de ponta que já estão disponíveis para os produtores. José Lindomir Pezenti, gerente regional do IDR-Paraná de Cascavel, informou que uma equipe da Área de Negócios do Instituto está no evento para atender empresas e produtores interessados em produzir sementes em parceria com o Instituto.

Endrigo Antonio de Carvalho, chefe do Polo de Pesquisa do IDR-Paraná de Santa Tereza do Oeste, explicou que duas variedades de trigo foram apresentadas ao público. A IPR Potyporã e mais uma linhagem que está em processo de registro. “Ambas são altamente produtivas e têm grande qualidade sanitária”, destacou.

Entre as plantas de cobertura, Carvalho informou que uma pesquisa do polo de Santa Tereza indica aos produtores um mix de diferentes plantas de inverno. Essa cobertura vegetal pode estruturar e proteger o solo nesse período. A sugestão é que o produtor use a combinação de aveia-preta IPR Cabocla, centeio IPR 89, nabo forrageiro IPR 210, o tremoço e a ervilhaca.

Três variedades dividiram o espaço dedicado à aveia forrageira: a Iapar 61 e a IPR Suprema, ambas de ciclo longo, e a IPR Esmeralda, de ciclo curto. “Esse material é bem produtivo. A Iapar 61 tem resistência à ferrugem. A Suprema produz um pasto de melhor qualidade, que produz mais folhas e apresenta maior conversão em leite e carne. Já a Esmeralda favorece a antecipação do primeiro pastoreio dos animais”, explicou

O uso consorciado dessas variedades, acrescentou, diminui o vazio sanitário de outono e primavera. “Com um período mais longo de pastoreio, o produtor diminui os custos com a suplementação dos animais”, observou Carvalho.

Quem passar pelo evento pode conhecer também três variedades de triticale: o IPR Goitacá, o IPR Catuara e o IPR Aimoré. São materiais produtivos que têm uma alta característica de sanidade. De acordo com Carvalho, oferecem aos produtores variedades precoces que atendem seu sistema produtivo.

“O triticale é usado pela indústria, na composição de farinhas especiais para a fabricação de pizzas e biscoitos. A farinha de triticale dá a característica de crocância a esses produtos”, disse Carvalho.

Também resultado de outros experimentos no mesmo polo de pesquisa, o IDR-PR apresentou aos produtores informações sobre o uso de dejetos de animais para a produção de cereais de inverno. Na área instituto os visitantes puderam comparar o desenvolvimento do trigo em parcelas adubadas com defensivos químicos, dejetos de suínos, de bovinos e de aves.

Segundo Carvalho, o uso dos dejetos pode melhorar a produtividade e o rendimento das lavouras de inverno. “Tendo conhecimento do adubo orgânico e da situação do solo, o produtor pode usar os dejetos em substituição ao adubo químico, reduzindo os custos e mantendo a produção”, concluiu.