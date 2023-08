Projeto da Epagri premiado nacionalmente promove oficina em Rio das Antas

Preservar a troca de sementes, fomentando o cultivo de grãos que são essenciais para a biodiversidade é apenas uma das muitas características de eventos como as Oficinas de Trocas de Sementes Crioulas, realizados em municípios do Meio-Oeste Catarinense.

Uma das idealizadoras do programa é a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (EPAGRI) de Santa Catarina.

Uma das missões da entidade é trabalhar de forma educativa, para que agricultores e comunidade valorizem, resgatem, multipliquem e façam a troca das sementes crioulas no Estado, através do programa que é conduzido com extensionistas nas comunidades, realizando encontros e estimulando a troca.

As sementes chamadas de crioulas não sofreram nenhum tipo de melhoramento genético, e passaram a ser incorporadas no dia a dia da agricultura por serem mais adaptadas ao clima, ao solo e à localidade da onde é proveniente.

“São aquelas variedades que são culturais no plantio e também para o consumo das famílias. Como trabalhamos com a alimentação das famílias, essas oficinas reforçam a necessidade de preservar espécies antigas e nutritivas. Também tem uma tradição de troca de mudas de flores entre as mulheres”, lembra Márcia Frozza Drechmer, da Epagri de Rio das Antas, uma das responsáveis pelo evento.

Foto: Reprodução/Secom SC

Em Rio das Antas, a oficina no dia 30 de agosto, a partir das 14h, promove a tradição pelo compartilhamento de variedades com características locais. O evento será no Museu Municipal Vale do Rio do Peixe, no Centro da cidade.

“O objetivo é manter essa tradição e também preservar espécies que não são comerciais nem modificadas geneticamente. Essas sementes são populações conservadas, diferentes em sua composição genética e adaptadas às condições agro climáticas e ecológicas particulares às áreas de cultivo”, exalta Márcia.

Projeto Premiado

Presente em quase 20 cidades do Meio-Oeste, o projeto de Preservação das Sementes Crioulas foi o vencedor na categoria Agropecuária do Prêmio Expressão de Ecologia 2022/23 , maior premiação ambiental do país no segmento empresarial.

O anúncio foi realizado no início do mês de agosto, em cerimônia em Florianópolis.

O projeto Guardiões de Sementes vem sendo desenvolvido desde 2015 pelo escritório da Epagri em Frei Rogério, e outros 18 municípios de abrangência.