São Joaquim recebe primeiro encontro regional para debater o Cancro Europeu

Foto: Ascom/Cidasc

O combate ao Cancro Europeu (Neonectria ditissima), uma doença que afeta significativamente a cultura de maçã, ganha destaque no 1º Encontro Regional da Campanha Todos Contra o Cancro Europeu. O evento será realizado no dia 25 de agosto, sexta-feira, das 8h às 15h, no Centro de Eventos Paroquial, também conhecido como Salão do Padre, em São Joaquim, Santa Catarina.

O encontro pioneiro tem como objetivo reunir especialistas, produtores, pesquisadores e demais interessados para discutir a evolução da situação, os resultados de pesquisas recentes e as ações estratégicas em andamento para o controle e erradicação do Cancro Europeu (Neonectria ditissima), um patógeno fúngico que afeta várias espécies de frutas, especialmente maçãs e peras.

Alexandre Mees, gestor do Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal da Cidasc, apresentará aos participantes sobre a nova Portaria Secretaria da Agricultura (SAR) n.º 20/2023 e situação atual do Cancro Europeu em Santa Catarina.

O evento é uma realização da Associação de Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense (Assea) e Comitê Estadual de Sanidade das Pomáceas (Cesp) e conta com o apoio da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC), da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc) juntamente com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de São Joaquim, Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina (Amap), Associação Brasileira dos Produtores de Maçã (ABPM), Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Governo de Santa Catarina e Prefeitura de São Joaquim.

Detalhes do Evento:



Local: Centro de Eventos Paroquial (Salão do Padre), São Joaquim (SC)

Data: 25 de agosto de 2023 (sexta-feira)

Horário: Das 8h às 15h

Para participar, é necessário realizar a inscrição, que pode ser feita através do formulário on-line disponibilizado ou nos escritórios da Amap, Epagri e Cidasc. A inscrição inclui a participação no evento e a possibilidade de adesão ao almoço cortesia, que será oferecido no local, para os inscritos até 21 de agosto.

Link para a Inscrição: https://forms.gle/WkJVyFLYnNre4qfb6

Uma Oportunidade de Aprendizado e Cooperação:



O 1º Encontro Regional da Campanha “Todos Contra o Cancro Europeu” é um marco no esforço conjunto para combater essa doença que impacta negativamente a produção de frutas na região. Compartilhando informações, experiências e estratégias, esse evento tem o potencial de impulsionar a luta contra o Cancro Europeu e promover soluções eficazes para enfrentar esse desafio agrícola.

Foto: Reprodução/Secom SC

Mais informações à imprensa:

Alessandra Carvalho

Assessoria de Comunicação – Cidasc

Fone: (48) 3665 7000

[email protected]

www.cidasc.sc.gov.br

www.facebook.com/cidasc.ascom

https://www.instagram.com/cidascoficial/

Ouvidoria: 0800 644 8500