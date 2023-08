Circula Funarte chega a Salvador nesta quarta, 23 de agosto

O “Circula Funarte: Políticas para as Artes em Diálogo” segue seu movimento pelo Brasil. O próximo encontro da Fundação Nacional de Artes - Funarte será na cidade de Salvador (BA), com apoio da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A edição será realizada no Teatro Martim Gonçalves, da Escola de Teatro da UFBA, na quarta-feira, 23 de agosto, a partir das 18h. A entrada é gratuita.

O objetivo do Circula Funarte é divulgar programas de fomento às artes, para atingir o maior número de agentes artísticos do Brasil. Também é retomar os espaços de participação social, com amplo diálogo com a sociedade, agentes e instituições, em torno da Política Nacional das Artes, uma das prioridades da nova gestão da Funarte e do Ministério da Cultura.

A agenda contará com a presença da presidenta da Funarte, Maria Marighella; do diretor executivo, Leonardo Lessa; da Diretora de Artes Visuais, Sandra Benites, do diretor de Artes Cênicas, Rui Moreira; e da coordenadora do Pronac na Fundação, Luisa Hardman.

Depois da abertura em Minas Gerais, o Circula Funarte já teve sua edição também em São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

O projeto de circulação é aberto ao público e integra as ações de retomada da Funarte para fomentar o campo artístico e cultural em todo o país.

Funarte Retomada: Programas de Fomento para a Política Nacional das Artes

A instituição lançou no dia 10 de julho a primeira etapa de seus mecanismos de fomento para artes visuais, teatro, dança, circo e música de todas as regiões do Brasil, com investimento de R$ 52 milhões. São vários os programas que demarcam a retomada da Funarte no cenário das artes brasileiras. Conheça os já lançados e com inscrições abertas:

Funarte Retomada, composto por cinco editais, uma para cada área artística

Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023

Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes 2023

Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas

“CIRCULA FUNARTE: Políticas para as Artes em Diálogo”

Edição Bahia: 23 de agosto de 2023 (quarta-feira) | às18h

Local: Teatro Martim Gonçalves - Escola de Teatro da UFBA

Av. Araújo Pinho, 292, Canela, Salvador (BA)

Entrada gratuita

Apoio:Universidade Federal da Bahia (UFBA)