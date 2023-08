Hoje é Dia: Semana da Pessoa com Deficiência e Folclore são destaques

O Hoje é Dia abre a semana com um destaque todo especial dedicado à Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla que vai de 21 a 27 de agosto. A lei nº 13.583/17 instituiu a semana com o objetivo de desenvolver ações para conscientizar toda a sociedade sobre as necessidades específicas desse público e combater o preconceito e a discriminação.

De acordo com o Ministério da Saúde pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva tendem a ter dificuldades desde resolver problemas a realizar atividades cotidianas. Já as pessoas com deficiência múltipla são afetadas em duas ou mais áreas, como as que possuem deficiência mental e física, por exemplo. Em 2021, o programa Alô Fronteira, da Rádio Nacional do Alto Solimões conversou com o psicólogo Ozéias Souza de Oliveira que falou sobre o trabalho do Centro Integrado de Educação Especial e Inclusiva, em Tabatinga - AM. Acompanhe a entrevista:

Em 2020, na pandemia, a TV Brasil falou sobre a importância da semana de conscientização:

Folclore

Outro destaque da semana é o Dia Nacional do Folclore. A origem da palavra vem da junção dos termos, em inglês,folk(povo) elore(conhecimento) e abrange as mais diversas formas de manifestações culturais de um povo tais como: lendas, canções, danças, artesanato, festas e dialetos. A palavrafolk-lorefoi publicada, pela primeira vez, em artigo do arqueólogo inglês William John Thoms, no dia 22 de agosto de 1846. Para homenagear o estudioso e o uso pioneiro do termo, o dia 22 de agosto passou a ser considerado o Dia do Folclore.

No Brasil, foi apenas em 1965 que uma lei foi sancionada oficializando a data como Dia Nacional do Folclore. Por aqui, temos diversas manifestações culturais que fazem parte do universo folclórico brasileiro. Nos personagens temos o Saci Pererê, o Curupira, a Sereia Iara, o Boto. Já nas festas, temos o nosso mundialmente conhecido Carnaval, as Cavalhadas e as Festas Juninas. Estes são apenas alguns exemplos do extenso universo de elementos culturais do Brasil. Em 2019, a Radioagência Nacional trouxe outros detalhes sobre o Folclore Brasileiro, no História Hoje. Confira:

No mesmo ano, o programa Nacional Jovem, da Rádio Nacional da Amazônia, homenageou a data e trouxe contos e lendas da Região Norte . E, na TV Brasil, o programa Sem Censura trouxe um mestre da região dos Tapajós, norte do Pará com muito carimbó e ritmos brasileiros.

Fundação Palmares

Em 2023, no dia 22 de agosto, se comemoram os 35 anos de criação da Fundação, primeira instituição pública voltada para a promoção e preservação da arte e da cultura afro-brasileira. Em abril, a TV Brasil mostrou o retorno da antiga logomarca da instituição , o Machado de Xangô. Na ocasião, estavam presentes o presidente João Jorge, que tomou posse em abril, e a Ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Dia do Soldado

O dia 25 de agosto, quando se comemora o Dia do Soldado, é também o dia do nascimento do Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro que se tornou conhecido como o "pacificador" depois de sufocar diversas rebeliões contra o Império.

Em 2017 o quadro História Hoje homenageou três soldados da Força Expedicionária Brasileira.

Dori Caymmi

Filho de Dorival Caymmi e irmão da cantora Nana Caymmi e do flautista, cantor e compositor Danilo Caymmi, Dori como é chamado, completa 80 anos no dia 26 de agosto. Além de cantor, o músico participou da produção, arranjos e composição de muitos sucessos da música popular brasileira. Teve dois de seus cd´s nomeados para o Grammy, além de ter conquistado dois Grammies latinos, de melhor cd de samba "Para Caymmi 90 Anos" e de melhor canção brasileira "Saudade de Amar", em parceria com Paulo César Pinheiro. Um de seus importantes trabalhos foi a direção musical do seriado "Sítio do Pica-Pau Amarelo" onde contribuiu com arranjos e composições.

Em 2014, quando o pai completaria 100 anos, Dori Caymmi falou sobre ele no programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil. Assista:

Em 2018, o programa Armazém Cultural, da Rádio MEC entrevistou Dori Caymmi para falar sobre o então recém lançado CD "Edu, Dori e Marcos" que celebrou a amizade de mais de 50 anos de Edu Lobo, Dori e Marcos Valle. Clique e ouça a entrevista no player:

Confira a lista semanal doHoje é Diacom datas, fatos históricos e feriados: