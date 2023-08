Festa do Peão de Barretos: ANAC orienta sobre contratação de táxi-aéreo seguro

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)está presente na Festa de Peão de Boiadeiro2023, em Barretos (SP). O objetivo é realizar mais uma operação de fiscalização educativa, com vistas a orientaros passageiros queestão viajandode táxi-aéreoparaamaior festasertaneja da América Latina,que aconteceem São Paulo entre os dias17e27de agosto de 2023, sobre a importância da contratação de empresaaéreaespecializadae autorizada para prestação doserviço. A açãobusca garantir operações aéreasseguras e coibir o uso de serviço de transporte aéreoclandestino.

Antes de contratar um táxi-aéreo, sejapara uma viagem de avião ou helicóptero, é importante saber se a empresa que oferece o serviço está autorizada pela ANAC.Empresas autorizadas devem utilizar aeronaves adequadas para a prestação do serviço e devem estar registradas como táxi-aéreo.O aviãoou helicóptero deve estar com documentação regular e com a manutenção em dia, conforme as exigências da Agência. O piloto deve ter uma licença de piloto comercial ou piloto de linha área e estar com o certificado médico válido e com as habilitações regulares perante a ANAC.