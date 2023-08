Governo publica convocação para a posse de Concurso Público do Idaf

Por Ingrid Andrade

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), publicou na edição do Diário Oficial desta sexta-feira, 18, a convocação para a posse dos candidatos convocados do Concurso Público para a formação de Cadastro de Reserva do Idaf, Edital n.º 035 Sead/Idaf, de 17 de agosto de 2023.

Para a posse, o candidato deverá comparecer no dia 24 de agosto de 2023, às 9 h, no auditório do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), localizado na Rodovia AC 40, n.° 1054, Loteamento Santa Helena, em Rio Branco/AC.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este concurso público junto ao Idaf, por meio do número (68) 3221-0655, ou junto à Sead, por meio do endereço eletrônico[email protected].

Confira o edital completo aqui:Edital nº 035 – Convocação para a posse – 17-08-2023.pdf