‘A História é uma Istória’ reestreia no Teatro Glauce Rocha, com direção de Ernesto Piccolo

Após quatro temporadas em outros espaços como o Theatro Municipal, a nova montagem deA História É Uma Istória, de Millôr Fernandes e com direção de Ernesto Piccolo, retornou aos palcos no dia 11 de agosto, no Teatro Glauce Rocha, no Centro do Rio de Janeiro (RJ). O espetáculo segue em cartaz noequipamento cultural administrado pela Fundação Nacional de Artes - Funarte até27 de agosto, com sessões de sexta a domingo, às19h. Os ingressos custama partir de R$ 30 (meia-entrada) e a classificação indicativa é de 12 anos.

O espetáculo é encenado por Bruno Ahmed, Paula Barros e Bruno Suzano e, neste ano, também celebra o centenário do nascimento de Millôr (1923-2012).Segundo os organizadores,A História é Uma Istóriaé uma "comédia histórico-histérica", que leva ao palco, de forma descontraída e cheia de ironia, uma linha do tempo que começa na pré-história e segue até os dias atuais, abordando a evolução do homem de forma crítica e reflexiva, questionando ídolos e os “grandes feitos” da humanidade.

Encenada pela primeira vez em 1976, a peça tem sua maior força na relação entre espectador e atores e no sarcasmo característico dos textos de Millôr Fernandes. Para o ator Bruno Ahmed, a montagem chega no momento ideal de provocar novas reflexões:“No palco, relembramos fatos históricos que já aconteceram. No entanto, parece que o texto foi escrito hoje. Ele nos faz refletir sobre as decisões que tomamos ao longo da trajetória da humanidade, nos faz pensar sobre o papel do homem nesse percurso, provocando reflexões mais do que atuais”.

A ideia de reviver o espetáculo surgiu em 2017, quando Paula Barros criou uma cena baseada no texto para um festival de esquetes. Ao mesmo tempo, o ator Bruno Ahmed buscava uma comédia para produzir. Ambos decidiram realizar o projeto pela sua atualidade e por acreditarem que o humor é uma excelente forma de provocar reflexões.

“O grande sucesso das nossas três temporadas confirmou a necessidade de encenarmos esse texto. Para mim, a vida não acontece sem humor, nos bons e nos maus momentos. O humor é uma ferramenta que gera a graça e o riso, mas que também faz pensar no motivo de estarmos rindo, ou não, daquela situação”, diz a atriz e idealizadora Paula Barros.

Convidado para conduzir a direção, que conta com mais de 100 movimentos de marcação, Ernesto Piccolo ressalta a contemporaneidade do texto:“Um espetáculo feérico, como propôs o mestre Millôr Fernandes. Uma retrospectiva da história cheia de humor e aventuras num ritmo alucinante. Um deleite que não perde a força, nem a atualidade”.

A HISTÓRIA É UMA ISTÓRIA

Temporada: De 11 a 27 de agosto de 2023

Horários: sexta, sábado e domingo, às 19h

Local: Teatro Glauce Rocha

Avenida Rio Branco, 179, Centro, Rio de Janeiro (RJ)

Duração: 70 minutos

Ingressos: a partir de R$ 30 (meia-entrada)

Classificação indicativa:12 anos

Ficha técnica:

Texto: Millôr Fernandes |Direção: Ernesto Piccolo |Direção de Produção: Bruno Ahmed e Paula Barros |Elenco: Bruno Ahmed, Bruno Suzano e Paula Barros |Direção de Movimento: Antônio Negreiros |Diretor Musical e Sonoplastia: Cyrano Sales |Diretor de Arte e Cenógrafo: Diogo Venturieri |Iluminador: Gabriel Prieto |Figurinista: Marcela Treiger |Conceito visual: Igor Ribeiro |Assistentede Direção: Kattia Hein |Assistência de Produção: Manu Hashimoto e Raphael Sodré |Designer: Pira Studio | Fotógrafo: Victor Senra e Delmiro Junior (fotos de cena) |Idealização: Bruno Ahmed e Paula Barros |Realização: B&A Empreendimentos e Cultura