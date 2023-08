Funarte MG recebe 'Festejo do Tambor Mineiro'

OFestejo do Tambor Mineiroretoma suas ações abertas ao público e se realiza, no dia 20 de agosto, domingo, na Funarte MG, em Belo Horizonte. A entrada é gratuita – e pede-se doações de 1kg de alimento não-perecível, que serão destinadas aos eventos das irmandades do Rosário. Pela manhã, elas abrem o folguedo, que celebra a “cultura reinadeira” – reinados, o congado, caboclos e moçambiques – de Minas Gerais. Serão dez coletivos, representativos de expressões culturais variadas, da capital e do interior do estado.

À tarde haverá cortejos e apresentações de grupos de percussão e de artistas reconhecidos da “cultura afro” – informa a produção. O Festejo conta, ainda, com feira de artesanato e praça de alimentação, com cardápio afro-brasileiro. Como atrações desta edição do evento, a convidada é a cantora e instrumentista Nilze de Carvalho (RJ). Ela se apresenta, com o cantor, compositor, multi-instrumentista e congadeiro Mauricio Tizumba e com o Grupo Tambor Mineiro.

Maurício criou, no ano de 2002, oFestejo do Tambor Mineiro– tradicional evento popular de Belo Horizonte. As últimas três edições, em virtude da pandemia de covid 19, foram realizadas somente de modo on-line. "É uma emoção voltar para um espaço público. Nós somos um povo de abraço, nós gostamos de toque, [...] de dançar e rir junto", diz Tizumba. "... nossa música, a música de Minas Gerais, tem a influência dos congados e reinados, dos nossos batuques, ainda que boa parte das pessoas desconheçam isso. Anualmente, nas bordas da cidade, Irmandades do Rosário fazem seus festejos, louvam Nossa Senhora do Rosário, agradecem a São Benedito a comida farta, em um ciclo de visitas mútuas que movimentam suas comunidades. O Festejo traz essa riqueza para o centro, o centro de BH, o centro do debate. E não é porque as Irmandades precisam não, é o centro da cidade que precisa reconhecer suas raízes", completa.

A artista comemora 40 anos de palco. Iniciou carreira internacional aos 15 anos de idade, com turnês por vários países. Em 2002, participou do showO Samba é a Minha Nobreza, de Hermínio Bello de Carvalho, eLembranças Cariocas, de Lefê Almeida. Lançou o álbumEstava Faltando Você, sendo indicada ao Prêmio TIM, na categoriaMelhor Cantora de Samba. Seu mais recente trabalho, o álbumVerde Amarelo Negro Anil, foi indicado ao Grammy Latino 2015 na categoriaMelhor Álbum de Samba.

Festejo Tambor Mineiro 2023

20 de agosto, domingo, de 10h às 21h

Funarte MG

Rua Januária, 68 – Centro – Belo Horizonte (MG)

Entrada gratuita –pede-se doação de 1 kg de alimento não-perecível

Entrega dos alimentos e recebimento de senhas na bilheteria, a partir das 9h30

Início das atividades: 10h

Sujeito a lotação

Classificação indicativa: livre

Patrocínio:Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte – Secretaria Municipal de Cultura (SMC) – Prefeitura de Belo Horizonte | Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH) | Lei Estadual de Incentivo à Cultura – Secretaria de Estado de Cultura e Turismo – Governo do Estado de Minas Gerais | Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

Programação disponível neste link

Mais informações

Sobre oFestejo do Tambor Mineiro: www.festejo.art.br

Sobre a Funarte MG: [email protected] | (031) 996253293