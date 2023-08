‘É uma oportunidade para potencializar os negócios no estado’, diz Gladson sobre a Expoacre Juruá

O governador do Acre, Gladson Cameli, esteve nas dependências do estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, nesta terça-feira, 15, para tratar dos encaminhamentos para a Expoacre Juruá 2023, a segunda maior feira agropecuária dos acreanos.

Feira vai gerar oportunidades a centenas de famílias da região. Foto: Marcos Vicentti/Secom

Durante coletiva concedida à imprensa local, o governante celebrou os mais de R$ 300 milhões em negócios gerados pela 48ª edição da Expoacre, em Rio Branco, e destacou que a feira do Juruá se credenciou como produto rentável ao Estado.

“Há 18 anos, a Expoacre Juruá foi lançada, tornando-se referência e uma oportunidade para potencializar os negócios no estado. Assim como aconteceu na capital, a feira daqui também será um sucesso”, afirmou Cameli.

Organização estima uma movimentação financeira em torno dos R$ 60 milhões. Foto: Marcos Vicentti/ Secom

A Expoacre Juruá será realizada de 30 de agosto a 3 de setembro. O megaevento do Estado conta com o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Associação Comercial Empresarial de Cruzeiro do Sul (Acecs), de parlamentares e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Com quatro atrações nacionais, a feira promete aquecer a economia local, gerando bons negócios para expositores, estabelecimentos comerciais, serviços, ambulantes, bares e restaurantes. Durante cinco noites, o empreendimento deve movimentar cerca de R$ 60 milhões em negócios.

Evento se inicia dia 30, com show da banda Barões da Pisadinha. Nos demais dias, a feira terá apresentação de Davi Sacer, Aldair Play Boy e de Leo Magalhães. Foto: cedida

Luiz Cunha, presidente da Acecs, pontuou que a exposição é fruto de boas parcerias do governo com empresas e instituições privadas: “Pelos investimentos que temos feito, não restam dúvidas de que alcançaremos nossos objetivos. A atenção que a gestão tem dado à feira é de suma importância, pois beneficia sobretudo a economia”.

Parceira tem gerado bons frutos ao Acre. Foto: Marcos Vicentti/Secom

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, reforçou o apoio da “casa do povo acreano” à iniciativa. “A feira será uma oportunidade de apresentar o produto da região ao mundo. Parabenizamos o governo pela organização”, afirmou o parlamentar.

Investimentos

O chefe do Executivo estadual tratou, ainda, da continuação de obras e de investimentos futuros para a segunda maior região do Acre. “É um planejamento pautado em cuidar da vida das pessoas. Vamos impulsionar a infraestrutura, educação, saúde e demais setores, num movimento de geração de emprego e renda ao nosso povo”, ratificou Cameli.

