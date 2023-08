Governo amplia investimentos em programas para agricultura familiar e promoção social

A Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento está ampliando os investimentos em programas para a agricultura familiar e promoção social. Esse foi um dos anúncios do Plano Safra Paraná Mais Sustentável 2023/2024, nesta terça-feira (15), em Curitiba, no Palácio Iguaçu, além do pacote de financiamento de R$ 54,3 bilhões e de novas linhas do Banco do Agricultor Paranaense .

Os recursos são para os programas Programa de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar do Paraná (Coopera Paraná), Compra Direta Paraná, programa de Revitalização da Viticultura Paranaense (Revitis) e Leite das Crianças, além do Estradas da Integração, que pavimenta acessos rurais.

Segundo o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, cerca de 36% das riquezas do Paraná vêm do agro. "Estamos tratando do carro-chefe, do ganha-pão dos paranaenses, que é ser bons produtores de alimentos para nós e para o mundo”, afirmou. "Nós temos uma série de programas estratégicos e vamos ampliar os investimentos nessas áreas, o que impacta diretamente milhares de famílias conectadas direta ou indiretamente ao setor".

Do total anunciado pelo governo estadual, R$ 60 milhões serão investidos no programa Compra Direta Paraná, que adquire alimentos de cooperativas e associações da agricultura familiar e entrega para instituições da rede socioassistencial do Estado. O novo edital deve ser lançado em breve.

Entre 2020 e 2022 foram investidos R$ 85,1 milhões no Compra Direta. Somente no ano passado, 309 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social foram atendidas. Além disso, 18 mil produtores rurais de 163 cooperativas e associações tiveram garantia de renda com a produção e distribuição de alimentos.

Outros R$ 31,5 milhões são destinados a projetos de negócios classificados no 3º edital do Coopera Paraná, que também será divulgado nos próximos dias. Criado em 2019, o programa tem o objetivo de fortalecer as organizações e cooperativas e melhorar a competitividade e a renda dos agricultores familiares. As cooperativas de pequenos produtores e associações da agricultura familiar podem apresentar projetos para se habilitarem a receber recursos.

“O Coopera Paraná prioriza ações de assistência técnico-gerencial, capacitação de dirigentes, técnicos e quadro social, e promoção à comercialização e acesso a mercados”, explicou Ortigara.

Nos dois primeiros editais, o governo estadual destinou R$ 72,5 milhões para 167 organizações da agricultura familiar (101 cooperativas e 66 associações). Foram apoiados 217 projetos técnicos em apoio a cadeias produtivas bastante diversificadas, como hortifruti, café, leite, mel e florestal.

LEITE DAS CRIANÇAS– O Programa Leite das Crianças, que completou 20 anos em 2023, garante um litro de leite por dia para 118 mil crianças. Mais de R$ 193 milhões serão injetados no programa, que compra o leite pasteurizado de mais de 3.600 pequenos pecuaristas do Estado em 44 usinas de beneficiamento. Essa vinculação fortalece as pequenas indústrias, gera emprego e renda no campo. Com a oferta regular do leite pasteurizado e enriquecido às crianças em insegurança alimentar, é possível garantir o aporte de nutrientes essenciais ao desenvolvimento e crescimento, manter peso e altura ideal para a idade, melhorar imunidade, prevenir a desnutrição e a anemia, por exemplo.

FRUTICULTURA– Na área da fruticultura, também receberá novos investimentos o Revits - programa de Revitalização da Viticultura Paranaense, que busca estimular a produção de uvas e seus derivados no Paraná. Ele tem base em quatro eixos: incentivo para a produção, reorganização da comercialização, desenvolvimento do turismo e apoio à agroindústria.

Serão destinados R$ 4,5 milhões para essas iniciativas. Desde 2020, quando os projetos iniciaram, até 2022, o governo estadual aplicou R$ 8,8 milhões no programa, com 38 projetos técnicos em execução e 389 agricultores beneficiados.

Os recursos possibilitaram a construção de palanques, aquisição de arame, mudas, pulverizadores, tesouras de poda, caixas de colheita, suqueiras, desengaçadeiras, dornas de fermentação, sistemas de irrigação, corretivos e adubos.

ESTRADAS RURAIS– Outros R$ 150 milhões devem ser destinados ao programa Estradas da Integração. O programa visa o controle da erosão por meio da redução da poluição dos cursos de água e melhoria da trafegabilidade, com adequação, readequação e manutenção de estradas rurais. Também garante o acesso aos serviços de saúde, transporte escolar, escoamento da produção, lazer e turismo rural.

Entre 2019 e 2022, a Seab celebrou 351 convênios para 1,25 mil quilômetros de estradas rurais, que beneficiaram 912 comunidades e 79,6 mil famílias. O investimento foi de R$ 446 milhões.