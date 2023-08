Webinário sobre automação na segurança operacional será realizado em 17/8

Com o objetivo de disseminar as melhores práticas na operação de helicópteros, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio doGrupo de Segurança Operacional de Helicópteros (BHEST),promoveoWebinário BHEST - Impacto da Automação na Segurança Operacional.O evento será na próxima quinta-feira, 17 de agosto, das16h às 18h.

Os interessados em assistir ao eventopodem acompanhar a transmissão pelo canal de Youtube da ANAC .Aqueles que quiserem receber certificado de participaçãodevem realizar inscrição prévia no portal de capacitação da ANAC . As inscrições estarão abertas até algumas horas antes do início da transmissão.