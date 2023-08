Epagri apresenta soluções tecnológicas para a agricultura familiar na Agroponte, de 16 a 20 de agosto

A programação técnica da Feira Agroponte terá seis palestras oferecidas pela Epagri, onde a Empresa vai apresentar soluções para as agroindústrias familiares e suas organizações, bem como tecnologias para a apicultura e para as culturas do arroz e do milho, além de mostrar as funcionalidades de plataformas que fomentam a inovação e as políticas públicas para a agropecuária catarinense. Em sua 12ª edição, a feira acontece de 16 a 20 de agosto no Pavilhão de Exposições José Ijair Conti, em Criciúma, e tem como principal objetivo estabelecer a ponte entre agricultura, pecuária e o mercado consumidor das áreas urbanas.

A Epagri também está à frente da Feira da Agricultura Familiar, que acontece integrada ao espaço da Agroponte. “Essa feira é o resultado do trabalho da Epagri na organização e regularização dos empreendimentos rurais ao longo dessas 12 edições, sempre buscando a aproximação dos produtores do Sul Catarinense com os consumidores, ávidos por produtos oriundos das propriedades familiares”, afirma o coordenador do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri do Sul Catarinense, Marcelo Pedroso.

Este ano a feira terá a participação de 40 organizações comercializando os mais variados produtos do campo: panificados, embutidos, laticínios, mel, produtos derivados do aipim, bebidas, doces e geleias, artesanato, hortifrútis, etc. Na tarde da sexta-feira, 18, as principais redes de supermercados da região farão visitas a esses estandes durante a Rodada de Negócios. “Com certeza o evento vai gerar negócios importantes entre produtores e compradores”, afirma Marcelo.

Foto: Reprodução/Secom SC

O gerente da regional da Epagri de Criciúma, Edson Borba Teixeria, avalia que a Agroponte é uma excelente vitrine para os produtos da agricultura familiar, porque mostra ao meio urbano a qualidade da produção do meio rural. “Trabalhamos o ano inteiro para que os nossos agricultores e pecuaristas se organizem para levar ao evento o que de bom é produzido aqui. A Epagri é parceira na realização do evento porque entende que é um ambiente importante de negócios e valorização dos produtos agropecuários”, afirma o gerente.

O acesso a Feira AgroPonte é permitido a todos os públicos e poderá ocorrer de duas formas: com os convites distribuídos pelos expositores (acesso gratuito) ou através da compra de ingressos nas recepções da feira no valor de R$10,00.

Ciclo de Palestras AgroInovação

Foto: Reprodução/Secom SC

Confira as palestras ofertadas pela Epagri no Ciclo de Palestras AgroInovação:

17 de agosto

– 14h20 – “Seminário de Legalização de Agroindústrias: Nova Rotulagem Nutricional”

Palestra 1 – Eloísa Pinheiro – Nutricionista – extensionista social de Imbituba

Palestra 2 – Aline Calliari – Nutricionista – extensionista social de Fraiburgo

Coord. Mesa Redonda – Marcelo Pedroso – Méd. Veterinário – Gerência Regional de Criciúma

– 16h30 – “Epagri Inova – Plataforma de Inovação”

Maikol Ouriques – extensionista rural de Joaçaba

18 de agosto

16h30 – “Serviços de Avisos Fitossanitários Graus Dias Arroz, Sanitários, Agroconnect – Ciram”

Hamilton Justino Vieira – pesquisador da Epagri/Ciram

17h – “Monitoramento e Avisos sobre a Incidência de Cigarrinhas em Santa Catarina”

Douglas Oliveira, coordenador do Programa Grãos no Sul Catarinense

17h45 – “Observatório do Agro Catarinense”

Edilene Steinwandter, gerente do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Epagri (Cepa)

18h30 – “Apis OnLine”

Rodrigo Durieux da Cunha – chefe da Divisão de Estudos Apícolas da Epagri

A Agroponte

Foto: Reprodução/Secom SC

Em sua 12ª edição, a AgroPonte se consolidou como a maior feira de Santa Catarina nos setores de agronegócio, agricultura familiar, indústrias e tecnologia. O evento abre espaço para expositores apresentarem e comercializarem produtos e serviços, desde maquinários e equipamentos agrícolas a produtos da agricultura familiar. Conta ainda com palestras, workshops, painéis de discussão e julgamento de animais. Outro destaque é para empresas inovadoras que trazem soluções tecnológicas para o campo.

São mais de 30 mil metros quadrados de evento, com a presença de 280 expositores de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. A AgroPonte é realizada anualmente pela NossaCasa Feiras e Eventos.

Serviço

O quê:Ciclo de Palestras AgroInovação e Rodada de Negócios com Compradores de Supermercados com Produtores da Agricultura Familiar

Quando: de 16 a 20 de agosto

Onde: : Pavilhão de Exposições José Ijair Conti – Rua Giácomo Sonego Neto, nº 35, Bairro Santa Barbara, Criciúma, SC

Mais informações e entrevistas: Marcelo Pedroso, coordenador do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri do Sul Catarinense, pelo fone: (48) 99668-3768

Informações para a imprensa: Isabela Schwengber, jornalista, pelos fones: (48) 3665-5407 / 99167-3902