Mau tempo provoca cancelamentos e atrasos de voos no Santos Dumont

O mau tempo que atinge o Rio de Janeiro na manhã desta segunda-feira (14) provocou cancelamentos e atrasos de vários voos no Aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade. Segundo o quadro de informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), pelo menos 30 voos que partiriam do aeroporto carioca na parte da manhã foram cancelados.

Às 11h05, também havia registros de cinco decolagens atrasadas por motivos meteorológicos, inclusive um voo que sairia às 8h05, com destino a Brasília.

No Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, também foram registrados atrasos em cinco voos.