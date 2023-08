Montagens teatrais e de dança-teatro, exposições e oficinas integram a programação da Funarte

A agenda dos espaços da Funarte, no Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG) reúne atrações com várias linguagens artísticas, no período de 12 a 17 de outubro.

O espetáculo de dança-teatroEntrecruzos, que, de modo lúdico, aborda temas de violência de gênero e relações inter-raciais, estreia na Capital Fluminense. Em São Paulo, começa a temporada da montagem teatralFedra, adaptação contemporânea da antiga tragédia de mesmo nome, que conta a história de uma rainha que vive um amor proibido.

Continuam abertas as inscrições para as oficinas on-line sobre as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, gravação e mixagem de áudio, e também sobre vários temas relacionados à música.

A programação completa está disponível abaixo.

RIO DE JANEIRO (RJ)

TEATRO

“Instruções para descer uma escada”

O texto “fala sobre a beleza, a fragilidade e a potência do envelhecer”. Baseia-se em anotações da atriz Regina Gutman – prestes a completar 80 anos – feitas durante a pandemia de covid 19. A artista assina e interpreta o monólogo. Nele, a memória e a ficção se fundem a citações da autora e às suas vivências com a dança, o teatro, o cinema, a poesia, a filosofia e a literatura. É um mergulho nas “mitologias pessoais” de Regina; e revela seu desejo de viver e seu amor pelas artes, em meio à rotina de aprendizado do violino – mas a indiferença da vizinhança aos seus shows, “quase particulares”, aflora sentimentos desafiadores, agravados pelo isolamento da pandemia. “Em contraponto ao corpo frágil”, em “posições desafiadoras” para alguém da sua idade, ela“coloca em xeque o etarismo [preconceito de idade]” diz a produção.

Até 27 de agosto, sextas-feiras e sábados, às 19h, e domingos, às 18h

Ingressos: R$ 40. Meia-entrada: R$ 20

Vendas na bilheteria, ou antecipadas, no site sympla.com.br

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: livre

Local: Teatro Dulcina

Endereço: Rua Alcindo Guanabara 17, Centro - Rio de Janeiro

Texto e interpretação: Regina Gutman | Concepção, roteiro e direção: Sidnei Cruz | Direção geral: Sidnei Cruz | Direção de arte (figurino, cenário e adereços): Patrícia Muniz

Saiba mais aqui.

ARTES INTEGRADAS

Dança - Teatro

“Entrecruzos”

Na peça, busca-se levantar questões consideradas urgentes, como violência de gênero e relações inter-raciais, de forma lúdica. “Com uma perspectiva de tempo não-linear, é no movimento espiralar das encruzilhadas que o espetáculo dá ritmo e acesso aos conhecimentos e filosofias de Exu”. O espectador é convidado a “vivenciar o entrecruzar do passado, presente e futuro, através das histórias de Leo e Swalea em 1942, em Moçambique, e Ayla e Kehinde, em 2302, no Brasil”, dizem os artistas. Eles também se propõem apossibilitar ao público, com a Realidade Aumentada, “a autonomia de manipular elementos virtuais do espetáculo em seu celular, através do QR code – a ideia é mesclar “tecnologias ancestrais e atuais”. O projeto inclui conversas sobre os temas abordados.

Trilha sonora ao vivo

17 de agosto a 3 de setembro, quinta-feira a domingo, às 19h

Duração: 70 minutos

Ingressos gratuitos, na bilheteria ou no site sympla.com.br

Classificação indicativa: 12 anos

Local: Teatro Cacilda Becker

Endereço: Rua do Catete, 338 - Catete, Rio de Janeiro (RJ)

Texto e interpretação:Lau Mollica e Carolina Bezerra

SÃO PAULO (SP)

TEATRO

“O amor de Fedra”

Adaptação da antiga tragédiaFedra, nome de uma rainha, que se apaixona pelo enteado Hipólito e enfrenta consequências trágicas por causa desse amor proibido. A versão, com estilo contemporâneo, é da inglesa Sarah Kane, considerada uma das grandes autoras do teatro no século XX.A peça traz críticas a um “comportamento infantilizado”, a um consumismo e a uma hiper-sexualização; expõe a “hipocrisia humana”; e estimula questionamentos sobre o poder.Os realizadores dizem que “o caráter inovador, performático, pós-dramático e contemporâneo” do projeto “confronta concepções consideradas normais ou convencionais, e tendências dominantes.Para eles, isso “vai ao encontro do trabalho da autora, que buscou a inovação”. A peçaFedra, do romano Sêneca, teria como base principal a tragédia gregaHipólito, de Eurípides.

13 de agosto a 3 de setembro, quinta-feira a sábado às 20h e domingo às 19h

Ingressos: R$ 40. Meia-entrada: R$ 20

Vendas pelo site sympla.com.br ou na bilheteria –aberta 1 h antes da apresentação

Classificação indicativa: 18 anos

Duração: 90 minutos

Acessibilidade: rampas de acesso para a sala de espetáculos e banheiro acessível

Não há estacionamento no local

Local: Sala Augusto Boal – Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Endereço: Rua Dr. Teodoro Baima, 94 – Vila Buarque, São Paulo (SP)

Saiba mais aqui

ARTES VISUAIS

Exposição

Renato Bolelli Rebouças

“O Gabinete dos Desinteresses e Mediocridades”

Na mostra de instalações o autor busca conectar, “de um lado, a ação do homem no mundo, com o descarte de objetos”, “de outro, a colonização dos países do hemisfério sul”. Para o cenógrafo, figurinista e artista plástico, a existência desses “resíduos” é “um retrato da sociedade ocidental contemporânea, centrada no consumismo e na destruição constante”. Mas considera: “mesmo assim, foi possível encontrar uma dimensão afetiva para a construção dessa espécie de ‘Gabinete de Curiosidades e Maravilhas’ – [...] criados a partir do século XVII, que deram origem aos [...] museus de história natural, às exposições de arte e aos laboratórios científicos”. Fruto de quinze anos da pesquisa de Rebouças, a mostra reúne trabalhos criados a partir de vários materiais, recolhidos em cerca de trinta cidades, em dez países.

Até 27 de agosto, todos os dias da semana, das 14h às 19h

Entrada gratuita

Dia 19 de agosto, das 14h às 18h:

Performances com artistas convidados

Debate com pesquisadores

Tema:Entre o teatral e o expográfico; entre arquivos e repertórios - ideias para pensar uma cenografia expandida a partir do Sul.

Local: Galerias Flávio de Carvalho e Mário Schenberg – Complexo Cultural Funarte SP

Endereço: Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo (SP)

Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos, galerias e banheiros acessíveis.

Saiba mais aqui.

BELO HORIZONTE (MG)

TEATRO

Projeto Palavra Viva

Sarau poético

“O Poder de Renascer pela Arte”

“Incentivamos as pessoas a reviverem o entusiasmo pela leitura, resgatar autores e seus livros, e aprender a recomeçar, celebrando conosco a volta do Projeto Palavra Viva”, diz a sinopse. A iniciativa, que comemora 29 anos, dedica-se a “nutrir e disseminar a paixão” pela literatura e pelo teatro. Seu diferencial está “na habilidade de transpor textos diversificados de origem não-dramática para o espaço cênico. Poemas, crônicas e contos são potencializados e ganham novos significados por meio da utilização predominante de recursos teatrais”. O projeto recebeu elogios de escritores renomados, como Adélia Prado e Silviano Santiago. Durante cinco datas de comemoração, a Funarte MG recebe saraus desse tipo e homenagens a várias personalidades da cultura de Minas Gerais.

12 de agosto, 2, 3 e 17 de setembro

Local: Funarte MG

Endereço: Rua Januária, 68, Centro, Belo Horizonte (MG)

Ingressos – antecipados: R$15; na porta do espaço: R$ 30

Classificação indicativa: 10 anos

Com a Companhia Teatral do Projeto Palavra Viva

Saiba mais aqui.

Mais informações: (31)987090420



ARTES INTEGRADAS

Artes visuais – Teatro – Música

Exposição permanente

Carlos Villar



“Miniteatro de Óperas”

Obra de acervo da Funarte

A miniatura de um típico teatro lírico, representa cenários de óperas famosas, tais comoTosca(Puccini);Aida, RigolettoeLa Traviata(Verdi); além deCarmen(Bizet), entre outras. OMiniteatroé composto por mais de 700 peças, entre cenários, bonecos, mobiliário e objetos cênicos. A caixa cênica reproduz o Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O autor, Carlos Villar, é um ex-tenor.

Visitação - Primeira Temporada

De terça a sexta-feira, das 10h às 18h. Sábados, das 13h às 19h

Acesso gratuito

Local: Complexo Cultural Funarte MG

Endereço: Rua Januária, 68 - Centro, Belo Horizonte (MG)

Pesquisa e curadoria: Rita Lages Rodrigues e Maria Tereza Dantas Moura – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – em parceria com a Funarte

Saiba mais aqui.

VIRTUAL

ARTES INTEGRADAS / MÚSICA

"Academia Arte de Toda Gente"

Oficinas

1-Inscrições abertas até 20 de agosto

Oficina Sobre as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc

Com as professoras Christiane Campos e Joana Darc Nantes

2-Inscrições abertas até 27 de agosto



Introdução a gravação e mixagem de áudio

Com o Professor Ticiano D’Amore, titular da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Grande do Norte (UFRN), gestor de um canal de vídeo, gestor de cursos, produtor musical e guitarrista



Ensino Coletivo para professores de música com ênfase no método Jaffé

Com a violinista, regente e professora Renata Jaffé

Técnica vocal para coros infantojuvenil

Com Maria José Chevitarese, professora titular de Canto Coral e diretora dos coros infantil e Brasi Ensemble da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e Juliana Melleiro, professora de Regência Coral na mesma instituição e regente assistente do Coro Infantil da universidade.

O Arte de Toda Gente disponibiliza cursos e oficinas à distância, por meio dos projetos Bossa Criativa, Sistema Nacional de Orquestras Sociais (Sinos) e Um Novo Olhar (UNO). Todas as ações são abertas e gratuitas; e ministradas por profissionais reconhecidos em suas áreas de atuação. Para participar, basta se inscrever no site. As pessoas que completarem todas as atividades recebem certificação.

Classificação indicativa: livre

Participação gratuita

Realização em parceria: Fundação Nacional de Artes – Funarte e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Saiba mais aqui.