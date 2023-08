Perguntas e respostas frequentes sobre a Bolsa Funarte de Mobilidade Artística são publicadas

, a instituição

o das

Com aBolsapretende promover a circulação das artes brasileiras e ações de formação e intercâmbio artístico, no território nacional e no exterior, por meio do apoio financeiro para o custeio de despesas de hospedagem, alimentação e transporte de agentes dos segmentos deartes visuais, circo, dança, música, teatro e artes integradas,bem comosuas obras.As inscrições são gratuitas.