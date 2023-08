Governador visita a Agroleite e anuncia investimento de R$ 19 milhões para Castro

O governador Carlos Massa Ratinho Junior visitou nesta quinta-feira (10) a Agroleite, feira que reúne inovações e tecnologias voltadas à cadeia leiteira, e anunciou o repasse de R$ 19 milhões para a saúde e a infraestrutura de Castro, nos Campos Gerais. O evento iniciou na terça-feira (8) e segue até esta sexta (11), com a expectativa de receber 100 mil visitantes.

Capital Nacional do Leite, a cidade de Castro concentra a maior produção leiteira do País, colocando o Paraná como o segundo maior produtor brasileiro. Em 2021, a produção da cidade atingiu 381,7 milhões de litros. Somente a cooperativa Castrolanda, que promove a Agroleite, produz atualmente cerca de 1,4 milhão de litros de leite por dia.

Além de Castro, a cidade vizinha de Carambeí figura na vice-liderança do setor, com 227,8 milhões de litros produzidos em 2021.

Naquele ano, o Valor Bruto da Produção (VBP) da cadeia no Paraná chegou a R$ 8,7 bilhões, atrás apenas de Minas Gerais. “É uma alegria ver o crescimento desta feira, que reúne uma série de tecnologias que ajudam a consolidar Castro e todo os Campos Gerais como a maior bacia leiteira do Brasil”, disse o governador.

“O trabalho de cooperativas como a Castrolanda, que está entre as maiores do mundo, ajuda a fazer do Paraná um grande produtor de alimentos”, afirmou Ratinho Junior. “A indústria láctea é muito importante para o Estado, produz queijo, iogurte, whey protein, gera muito emprego, principalmente aos pequenos produtores, e faz do Paraná essa grande força econômica, com base na agricultura”.

O presidente da Castrolanda, Willem Bouwman, explicou que a expectativa da Agroleite é gerar um volume de negócios próximo a R$ 150 milhões. “A nossa feira é focada em negócios, tecnologia e conhecimento para a cadeia do leite. Então todos os elos dessa cadeia estão presentes aqui, com empresas lançando novos produtos, serviços e equipamentos que atendem os produtores do Brasil e da América do Sul”, disse.

INVESTIMENTOS– Entre os investimentos anunciados pelo governador, estão R$ 15 milhões da Secretaria de Estado das Cidades para a pavimentação da Avenida do Leite, uma via de cerca de quatro quilômetros que liga a cidade ao Parque de Exposições Dario Macedo, e também da Rua Nicolau Jacob Filho.

Da Secretaria de Estado da Saúde são R$ 4 milhões, sendo R$ 2 milhões para a aquisição de equipamentos de diálise para o Hospital Municipal de Castro e mais R$ 2 milhões destinados à compra de veículos para o transporte sanitário do município. São dois ônibus, duas ambulâncias e oito carros pequenos para saúde da família, sendo que parte da frota levará pacientes que fazem tratamento de saúde em Ponta Grossa e outras cidades.

O prefeito Álvaro Telles disse que o município tinha um contato com uma empresa particular para oferecer hemodiálise no Hospital Municipal, mas ela deixou de atender e cerca de 80 pacientes precisam se deslocar três vezes por semana para Telêmaco Borba ou Ponta Grossa para fazer o tratamento.

Com o repasse da Secretaria da Saúde para a aquisição dos equipamentos, os pacientes poderão voltar a ser atendidos na cidade em cerca de 90 dias. A prefeitura cederá o espaço, o Governo fará o investimento e a Santa Casa de Ponta Grossa fará a gestão das sessões de diálise em Castro.

“Os equipamentos serão licitados em breve, em regime de urgência, para que esse atendimento retorne o quanto antes. Eles serão instalados em uma ala do nosso hospital, oferecendo o serviço aos pacientes da nossa cidade e também da região”, explicou o prefeito. “Viajar para fazer uma diálise é algo bem triste, muito sofrido para quem já está fragilizado”.

“É um trabalho a muitas mãos, porque ninguém faz nada sozinho e o Estado está atento as necessidades dos municípios”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “Oferecer esse serviço em Castro, sem que os pacientes precisem mais se deslocar para outras cidades, está dentro da estratégia do Governo do Estado de levar a saúde para mais perto das pessoas e descentralizar o atendimento”.

PRESENÇAS– Participaram da solenidade os secretários estaduais da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; e da Inovação, Modernização e Transformação Digital, Marcelo Rangel; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; os deputados federais Paulo Litro, Pedro Lupion e Rodrigo Estacho; os deputados estaduais Luis Claudio Romanelli, Moacyr Fadel, Tiago Amaral, Alexandre Curi, Anibelli Neto, Nelson Justus, Pedro Paulo Bazana, Alisson Wandscheer, Márcia Huçulak, Thiago Buhrer e Samuel Dantas; o ex-governador Orlando Pessuti e o diretor-presidente do Tecpar, Celso Kloss.