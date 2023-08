Programa Funarte Retomada: perguntas e respostas frequentes são divulgadas

A Fundação Nacional de Artes – Funarte, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), publicou, no dia 9 de agosto, o documentoPerguntas e Respostas Frequentesdo Programa Funarte Retomada 2023. O texto fornece esclarecimentos relativos às principais dúvidas sobre o conjunto de cinco editais do mecanismo de fomento, recebidas pela Fundação.

O FAQ está disponível no link abaixo, e nas páginas específicas de cada um dos editais, que são direcionados às linguagens artísticas: artes visuais, circo, dança, teatro e música. O documento é aplicável a todos eles. Acesse as perguntas e respostas frequentes aqui.

A instituição também disponibilizou oGuia de Leitura Simplificada -Programa Funarte Retomada 2023.Ele explica como propor um projeto em um dos editais. A publicação tem duas versões: uma em texto e outra em vídeo:

Acesse o guia em texto aqui.

Acesse a versão em vídeo do guia aqui, no canal da Funarte.

As inscrições nos editais do Funarte Retomada ficam abertasaté o dia 28 de agosto de 2023, segunda-feira.

O Funarte Retomada

Cada um dos cinco processos de seleção destina R$ 3,6 milhões a projetos artísticos/culturais de todas as regiões do Brasil, em um investimento de R$ 18 milhões. As propostas podem estar correlacionadas aos seguintes campos de atividades: criação; formação; pesquisa e reflexão; residência e intercâmbio; e, ainda, preservação de acervos e memória. Os editais incluem três modalidades de fomento, conformeo porte de cada iniciativa: R$ 150 mil, R$ 100 mil e R$ 50 mil.

Para atender a um público diverso, a linha de incentivo do Programa Funarte Retomada é aberta a pessoas físicas maiores de 18 anos, pessoas jurídicas de direito privado “de natureza cultural” e microempreendedores(as) individuais (MEI). Além disso, nos programas da Funarte está prevista reserva de recursos para pessoas negras, indígenas e/ou com deficiência.

Outros programas

O Programa Funarte Retomada 2023 integra uma série de medidas adotadas pela atual gestão da entidade – iniciada neste ano.A primeira etapa conta com R$ 52 milhões. O total previsto pelo MinC é de R$ 100 milhões para a reconstrução da Política Nacional das Artes – uma das prioridades do Ministério e da gestão da Funarte e conduzida pela Fundação. Esta lançou mais quatro programas de incentivo financeiro este ano – informações na páginaEditais 2023(link abaixo).

Entre as novas medidas também estão incluídas:uma reestruturação organizacional; ações direcionadas a uma participação social maior nas políticas públicas; e novas formas de ocupação dos espaços artísticos da instituição; além de outros programas.

Mais informações sobre os editais do Funarte Retomada podem ser acessadas nos links abaixo:

Funarte Retomada 2023 – Artes Visuais

Funarte Retomada 2023 – Circo

Funarte Retomada 2023 – Dança

Funarte Retomada – Teatro

Funarte Retomada – Música





Conheça outros programas da Funarte aqui, na página "Editais 2023" .

Leia mais sobre o Programa Funarte Retomada aqui.