Família de Santiago do Sul troca produção de fumo por tomates orgânicos

A família Trevisol, de Santiago do Sul, passou 23 anos produzindo fumo. Decididos a mudar de rumo nos negócios, procuraram apoio do escritório municipal da Epagri e hoje produzem tomates no sistema orgânico. Segundo Jaqueline Maria Busnello Cordazzo, extensionista rural da Epagri em Santiago do Sul, a próxima conquista é certificar a produção como orgânica.

No início de 2020 o casal Anildo e Ivonete Trevisol tomou a decisão que mudaria suas trajetórias profissionais. Com orientação da Epagri, converteram duas estufas da propriedade para abrigar o cultivo protegido de tomates.

O trabalho foi árduo. Foi preciso preparar o solo e corrigir a fertilidade, tudo com base na análise do solo da propriedade. Finalmente, em fevereiro de 2021, as primeiras mudas de tomates, de dois cultivares diferentes, foram transplantadas no primeiro abrigo.

Foto: Reprodução/Secom SC

De lá pra cá, foram seis safras intercalando entre os dois abrigos. A extensionista da Epagri conta que os desafios a serem superados foram muitos. Além de recompor a vida do solo, que estava totalmente degradada, foi preciso buscar soluções para produzir tomates convivendo com problemas fitossanitários, testar quais seriam os melhores cultivares, aprender a preparar as mudas e realizar o enxerto das plantas. Eles também precisaram aprender a utilizar somente produtos naturais, como homeopatia, caldas e biofertilizantes preparados na propriedade.

Produção excelente

Tudo foi feito sob orientação da Epagri. Jaqueline ressalta que hoje a família conta com uma excelente produção orgânica, isenta de pragas. “Foi necessário muita persistência, dedicação e ânimo de aprender com os desafios que a cultura exige. A cada safra, a família adicionou novos aprendizados, que contribuíram para oferecer aos consumidores frutos saudáveis e limpos de contaminantes”, relata a extensionista.

Foto: Reprodução/Secom SC

Jaqueline destaca que Santiago do Sul é o município com a menor população do Estado, e agora, a partir do exemplo de sucesso dos Trevisol, começam a surgir outras iniciativas de geração de renda com a produção de alimentos. “Essa família inspirou outras a repensar a forma de produção, logo teremos outra propriedade migrando da fumicultura para a produção de morangos, e está em fase de conclusão a primeira unidade de processamento de açúcar mascavo”, descreve a extensionista, lembrando que as duas iniciativas foram viabilizadas por recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR).

A extensionista rural ressalta a parceria do município de Santiago do Sul, não só por meio da Epagri, mas também por meio da sua Secretaria de Agricultura. Além de divulgar e incentivar a geração de alternativas de renda no campo, o poder público local organizou a feira de produtos da agricultura familiar, onde o potencial das propriedades rurais disponibiliza uma infinidade de produtos de ótima qualidade para a população.

