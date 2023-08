Alunos de Escola Agrícola de Mafra aprendem sobre a classificação de produto de origem vegetal

Os alunos da Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho, de Mafra, aprenderam como é feita a classificação de produtos de origem vegetal. A aula faz parte do Projeto Sanitarista Junior, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), e foi realizada por Sérgio Bueno de Oliveira, técnico agrícola e classificador do Departamento Regional da Cidasc de Mafra e por Francieli Marmentini Claudino Schühli, engenheira-agrônoma também da mesma regional.

Mafra destaca-se muito na agricultura, tanto em produção quanto em produtividade, tudo isso devido à grande área do município possui, e à fertilidade do solo. A maior produção ocorre com as culturas de soja, milho, feijão, trigo, cevada e fumo. “Com essas aulas, a ideia é incentivar e despertar o interesse desses estudantes a desempenharem atividades ligadas ao setor de grãos, no município”, afirma a engenheira-agrônoma Francieli.

A classificação dos produtos vegetais é importante para produtores, embaladores, beneficiadores, processadores e consumidores. É uma atividade que demonstra a qualidade do alimento que está sendo ofertado ao consumo e garante que os padrões oficiais estão sendo seguidos, de acordo com a legislação. Para chegar às gôndolas dos supermercados, os produtos vegetais que possuem padrão oficial de classificação devem ser classificadas por empresas habiliadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em Santa Catarina este serviço pode ser realizado pela Cidasc.

O técnico agrícola e classificador do Departamento Regional da Cidasc de Mafra, Sérgio Bueno de Oliveira, destaca que todo alimento de origem vegetal destinado à merenda escolar deve passar pelo processo de classificação vegetal. “Em programas de aquisição de alimentos, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)/merenda escolar, entre outros, é obrigatório apresentar o certificado de classificação dos fornecedores. A análise da conformidade dos produtos envolve uma série de etapas que avaliarão se determinado lote de produtos atende aos requisitos de identidade e qualidade estabelecidos no Padrão Oficial de classificação vegetal do Mapa”, alerta Sérgio.

Projeto Sanitarista Junior



O Projeto Sanitarista Junior, focado na defesa agropecuária, sanidade ambiental e humana, foi elaborado a partir da construção do Programa Estadual de Educação Sanitária em Defesa Agropecuária e desenvolvido para ser executado junto às escolas por livre demanda. Desde 2015 leva para a sala de aula conteúdos transversais, relacionados à defesa agropecuária, como sanidade animal, sanidade vegetal e inspeção de produtos de origem animal.

Mais de 15 mil estudantes catarinenses já foram beneficiados com esta iniciativa. Ao final do ano letivo eles recebem o certificado de Sanitarista Junior, por completarem a jornada. O material didático é fornecido pela Cidasc e foi desenvolvido por profissionais da companhia, para apresentar as questões sanitárias de forma lúdica e adequada à faixa etária. Trata sobre temas como: saúde animal, sanidade vegetal, qualidade dos produtos agropecuários, uso correto de agrotóxicos, agricultura orgânica, bem-estar animal, preservação do meio ambiente e promoção da saúde humana.

O propósito do projeto é promover mudanças de comportamento, iniciando por tornar a nova geração mais consciente dos benefícios que os cuidados com a sanidade trazem para a produção agropecuária e para a sociedade. As aulas envolvem saídas de campo, apresentação de vídeos educativos e práticas dentro do contexto da defesa agropecuária.

