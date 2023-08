ANAC apresenta panorama inédito sobre Mobilidade Aérea Avançada e eVTOLs

As chamadasaeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (do inglêsElectric Vertical Take-OffandLanding-eVTOLs)estão no centrodas discussõessobre o futuro da aviação. O desenvolvimento desse novo modelo de aeronave criou uma expectativa em todaacadeia do setor aéreo, como fabricantes e operadores, mas também tem fascinado os futuros viajantes.Para contextualizar o assunto, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)apresentaseu primeirorelatóriosobreosegmento, o PanoramaAdvancedAir Mobility (AAM) ,emportuguês Mobilidade Aérea Avançada.

