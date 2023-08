Governo do Tocantins e parceiros promovem 3° Dia Técnico de Abacaxi em Barrolândia

Anderson Pereira da Silva é produtor de abacaxi no Tocantins - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), juntamente com a Prefeitura Municipal de Barrolândia, o Sindicato Rural de Barrolândia e os demais parceiros, promovem o 3° Dia Técnico de Abacaxi. O evento será realizado na Fazenda Beira da Mata (Lavoura de Abacaxi do Atacadão do Adubo) nesta sexta-feira, 11, às 8 horas, no município de Barrolândia.

O encontro tem como objetivo transferir conhecimentos, tecnologias e experiências para produtores, técnicos e público interessado, com o intuito de fortalecer a Cadeia da Abacaxicultura. “Devido às boas condições climáticas no Tocantins, temos uma ótima diversidade de frutas produzidas, entre elas o abacaxi, sendo considerado o segundo produtor da região Norte, ficando atrás do estado do Pará”, explica o engenheiro agrônomo Francisco Alves de Lima.

De acordo com o engenheiro, a fruticultura brasileira e tocantinense contribuem de diversas maneiras para o crescimento da economia. Geradora de emprego e renda para a população, estima-se que, cada hectare plantado de frutas, gere em média dois empregos diretos, ocasionando assim grande influência social, contribuindo ainda na arrecadação das cidades e dos estados, influenciando assim no valor da produção agropecuária.

Por seu sabor e sua qualidade diferenciados, a fruta tocantinense é apreciada aqui e em muitos estados como Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Goiás, até mesmo no exterior. “São vários os aspectos que nos levam a ter o que é considerado por muitos o melhor abacaxi do Brasil”, finaliza o engenheiro agrônomo.

A programação completa do evento pode ser acessada no site da Seagro, no linkhttps://www.to.gov.br/seagro/noticias/governo-do-tocantins-promove-2o-dia-tecnico-da-cadeia-da-mandioca/3lqbcegh1tpq.