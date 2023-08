Governo do Tocantins realiza reunião para definir diretrizes do programa Produtos da Terra

Objetivo da reunião foi promover o alinhamento entre os gestores e as pastas que compõem o projeto - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), realizou nesta terça-feira, 8, uma reunião do Grupo de Trabalho (GT) do programaProdutos da Terra, uma política pública de desenvolvimento socioeconômico do Governo do Tocantins consolidada pelo programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (Pics), realizado pela Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics).

O objetivo da reunião foi promover o alinhamento entre os gestores e as pastas que compõem o projeto, visando às decisões a serem tomadas pelo grupo técnico de trabalho. “Neste momento, a nossa missão é a de alinharmos as demandas de cada pasta, para que possamos fazer um levantamento das propostas e dos projetos que estamos desenvolvendo para as cadeias produtivas das regiões que serão atendidas. Com isso, poderemos apresentar, ao governador Wanderlei Barbosa, todas as diretrizes do projeto, levando as informações trabalhadas pelo nosso grupo técnico”, explicou o secretário da Seagro, Jaime Café.

O grupo técnico de trabalho se organizou realizando um levantamento das regiões que serão inicialmente atendidas, pois existem regiões que foram definidas como prioritárias como a do Bico do Papagaio, do Jalapão e do sudeste. Dentro das regiões os secretários e suas equipes técnicas irão definir quais projetos serão apoiados.

De acordo com a gerente de Fomento à Agroindústria da Seagro, Verônica Alves, a quantidade de agroindústrias que serão atendidas pelo projeto já foram decididas. “A Seagro, atualmente, acompanha 22 municípios dessas regiões prioritárias, onde, dentro desses municípios, é realizado o acompanhamento de aproximadamente 50 agroindústrias e já definimos as que serão atendidas neste momento. A ideia do programa é impulsionar o trabalho dos produtores para que eles alcancem maiores mercados”, esclareceu a gerente.

“Os técnicos irão definir as cadeias prioritárias que serão trabalhadas fazendo um levantamento do que seria necessário para que aquela cadeia consiga melhorar a sua produtividade de forma sustentável. Irão levantar quais apoios cada produtor precisa, desde a habilitação sanitária, organizar sua infraestrutura ou outra demanda necessária para beneficiar a sua agroindústria”, finalizou Jaime Café.

Participaram da reunião o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima; a secretária de Estado da Pesca e Aquicultura, Miyuki Hyashida; a secretária de Estado dos Povos Originários e Tradicionais, Narubia Werreria; o presidente da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), Paulo Lima; e o presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Washington Ayres.

O Programa

O programaProdutos da Terraterá abrangência nas seguintes regiões econômicas do Estado: Bico do Papagaio; Norte; Meio-Norte; Metropolitana; Vale do Araguaia; Jalapão; e Sudeste. O grupo de trabalho – formado por órgãos do Governo do Tocantins e outras instituições público-privadas – auxiliará na identificação dos arranjos produtivos locais e de projetos e iniciativas que necessitem de fomento.

O GT

O Grupo de Trabalho é composto por: Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics); Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro); Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh); Secretaria de Estado da Pesca e Aquicultura (Sepea); Secretaria de Estado dos Povos Originários e Tradicionais (Sepot); Agência de Defesa Agropecuária (Adapec); Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins); Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-TO); Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto); Sebrae-TO; Sescoop-TO; e Instituto Meio.