Governo do Tocantins promove 2° Dia Técnico da Cadeia da Mandioca

Evento que será realizado no município de Brasilândia, na Chácara Nascer do Sol, contará com a participação dos produtores, técnicos, professores, lideranças e autoridades - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

O Governo do Estado do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro) e em parceria com a Prefeitura Municipal de Brasilândia, realizará o 2° Dia Técnico da Cadeia da Mandioca, no dia 10 de agosto, partir das 13 horas. O evento que será realizado no município de Brasilândia, na Chácara Nascer do Sol, contará com a participação de produtores, técnicos, professores, lideranças e autoridades.

Importante fonte de renda ao produtor, devido às diversas formas de uso, caracterizando assim sua importância social. Desta forma, a mandioca foi eleita pela Organização das Nações Unidas (ONU) com alimento do século 21. Podendo ser consumida de muitas maneiras. Em forma de farinha, cozida, frita, em bolos e para fazer a popular tapioca. De acordo com dados da Seagro, “a cadeia produtiva da mandioca vem crescendo no Tocantins, contamos com um aumento de 2,9% na área plantada em relação à safra passada, de acordo com dados do IBGE/2023 [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]”, explica o engenheiro agrônomo Francisco Alves de Lima.

A mandioca (Manihot esculenta Crantz)teve sua domesticação e cultivo na Amazônia Brasileira há cerca de 9 mil anos, o que a coloca entre as culturas mais antigas do mundo. A mandioca é uma cultura alimentar amplamente cultivada no mundo tropical. “Estabelecida na maioria das vezes em solos pobres, essa cultura detém elevada importância social, uma vez que constitui a principal fonte de carboidratos para milhões de pessoas em, pelo menos, 105 países ajudando a combater a fome. Possui grande valor nutricional e diversas formas de consumo. A mandioca cozida contém cálcio, magnésio, fósforo, potássio e vitamina C”, ressalta o engenheiro.