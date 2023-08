Governo do Tocantins promove 2º Dia Técnico da Cadeia da Mandioca

Evento que será realizado no município de Brasilândia, na Chácara Nascer do Sol, contará com a participação dos produtores, técnicos, professores, lideranças e autoridades - Foto: Seagro/Governo do Tocantins

O Governo do Estado do Tocantins´, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), em parceria com a Prefeitura Municipal de Brasilândia realiza o 2º Dia Técnico da Cadeia da Mandioca, no dia 10 de agosto, partir das 13 horas. O evento que será realizado no município de Brasilândia, na Chácara Nascer do Sol, contará com a participação dos produtores, técnicos, professores, lideranças e autoridades.

Importante fonte de renda ao produtor devido a diversas formas de uso, caracterizando assim sua importância social. Desta forma foi eleita pela Organização das Nações Unidas (ONU) com alimento do século 21. Podendo ser consumida de muitas maneiras. Em forma de farinha, cozida, frita, em bolos e para fazer a popular tapioca. De acordo com dados da Seagro, “a cadeia produtiva da mandioca vem crescendo no Tocantins, contamos com um aumento de 2,9% na área plantada em relação à safra passada, de acordo com dados do IBGE/2023 [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística] ”, explica o engenheiro agrônomo, Francisco Alves de Lima.

A mandioca(Manihot esculenta Crantz)teve sua domesticação e cultivo na Amazônia Brasileira a cerca de 9 mil anos atrás o que a coloca entre as culturas mais antigas do mundo. A mandioca é uma cultura alimentar amplamente cultivada no mundo tropical. “Estabelecida na maioria das vezes em solos pobres, essa cultura detém elevada importância social, uma vez que constitui a principal fonte de carboidratos para milhões de pessoas em pelo menos 105 países ajudando a combater a fome. Possui grande valor nutricional e diversas formas de consumo. A mandioca cozida contém cálcio, magnésio, fósforo, potássio e vitamina C”, ressalta o engenheiro.