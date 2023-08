ANAC participa da Labace 2023, maior evento de aviação de negócios da América Latina

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estará presente na Labace 2023, o maior evento de aviação de negócios da América Latina, que será realizada entre os dias 8 e 10 de agosto, das 12h às 20h, no Aeroporto de Congonhas (SP). A cerimônia de abertura, marcada para terça-feira, 8 de agosto, às 11h, contará com a presença do diretor-presidente da ANAC, Tiago Pereira.

No dia 8 de agosto, às 14h40, o diretor-presidente também participará do painel de palestras sobre "ESG na Aviação: desafios e oportunidades para um futuro sustentável", junto com oheadde ESG da Amaro, Adriano Doc, do cofundador da Zero Summit, Lucas Di Grassi, e da vice-presidente de estratégia e sustentabilidade da Raízen, Paula Kovasrki. No mesmo dia, às 16h, o gerente de Operações da Aviação Geral da ANAC, Fábio Fagundes, apresentará o tema "Inovações Regulatórias para a Aviação Geral".

Já no dia 9 de agosto, às 13h, a discussão sobre "Mulheres na Aviação" contará com a presença da superintendente de Pessoal da Aviação Civil da ANAC, Mariana Altoé, e uma representante da Helibrás. Outro destaque será o painel sobre novas tecnologias - eVTOL, agendado para o dia 9 de agosto às 15h10. O superintendente de Aeronavegabilidade da Agência, Roberto Honorato, e o CEO da EVE, André Stein, serão os palestrantes.

Além das apresentações, servidores especializados estarão disponíveis para esclarecer dúvidas do público no estande da ANAC sobre temas relevantes, como licenças e habilitações, regras gerais de operação e certificação de produtos, entre outros. Durante o evento, a ANAC vai compartilhar novidades com os participantes.

Acompanhe a Agência pelo portal de notícias e redes sociais para ficar por dentro dos acontecimentos da Labace 2023.