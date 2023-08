Vencedores da Prova do Laço recebem prêmios de mais de R$ 60 mil na Expoacre

A prova de Laço em Dupla, promovida pela Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), no Parque de Vaquejada Gil Betão, premiou os vencedores com mais de R$ 60 mil neste sábado, 5.

Prova de laço deste sábado consagra campeões. Foto: Cleiton Lopes/Secom

A competição, composta por várias provas, consiste em duplas de competidores. Em cada apresentação, um membro é o “cabeceiro”, responsável por laçar a cabeça do animal, enquanto o outro é o “pezeiro”, que precisa laçar as patas do boi. O total da premiação do evento chegou a cerca de R$ 60 mil, juntamente com fivelas e troféus da Expoacre 2023.

Os campeões do primeiro lugar foram Tarcísio Medeiros, de Rio Branco, e Moisés Monteiro, de Extrema (RO), conhecidos como “KF e Tatá”, que competem juntos há doze anos e conquistaram o prêmio de R$ 16 mil.

Competidores recebem cheques em premiação. Foto Cleiton Lopes/Secom

Tarcísio enfatizou a importância da prova de laço no estado, valorizando os profissionais e a cultura local: “É uma das provas mais importantes do Acre, que reconhece os profissionais e enaltece a cultura da região. É o resultado de muito trabalho, dedicação e de uma equipe excepcional”.

Campeões levam para casa prêmio de R$ 16 mil. Foto: Cleiton Lopes/Secom

Moisés, que veio do Paraná há doze anos e viveu no Acre por algum tempo, sempre competiu ao lado de seu parceiro. Ele comentou sobre o sucesso da prova: “Desta vez deu certo, foi uma prova excelente, e a organização também contribuiu muito para o nosso sucesso”.

Mais de 600 inscrições foram registradas para participar do circuito, envolvendo cerca de 600 animais no evento. Apenas 90 duplas com competidores dos estados do Acre, Rondônia e Amazonas continuaram na disputa.

Locutor explica prova de laço. Foto: Cleiton Lopes/Secom

Denis Alves, o locutor, explicou que a prova é dividida em fases chamadas “handicaps”, que representam o nível de habilidade de cada competidor. As categorias são determinadas pelas somatórias dos handicaps de cada participante. “A soma das notas do ‘cabeceiro’ com o ‘pezeiro’ define o nível da prova de laço”, explicou.

Alves também ressaltou que as provas são uma representação do trabalho rural apresentada na cidade: “Convido a população a sempre comparecer nas provas de laço em dupla, três tambores ou competições equestres, tanto no estado de Rondônia quanto aqui na Expoacre, que sediou este magnífico evento”.

Ganhadores

1º João Medeiros e Moisés Monteiro – R$ 7.500 cada

2º Edilson Raulino – R$ 4.000

3º Fernando Guerra e Adriano Sombra – R$ 4.000

4º Bruno Moraes – R$ 2.000

5º Felipe – R$ 2.000

