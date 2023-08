Do choro alto ao desmame: os desafios de mães neurodivergentes

Na reta final da Semana Mundial da Amamentação , o Podcast Histórias Raras publicao episódio Mães Neurodivergentes . Nesta edição, diferentes mães destacam como a descoberta de um cérebro atípicona vida adulta transformaram a maternidade de cada uma.

A partir deAlana Yaponirah, Taís Gollo e Ana Rosa Aguiar, a gente ouve relatos de como determinadas experiências maternas como odesmame, o choro alto de umbebê ou o toque excessivo dos filhos podem ser extremamente desafiantes para uma mãeatípica.

Alana é mãe de João Vitor, de 19 anos, e de Maya, de seis. Ela já tinha aparecido no episódio anterior, Raros e Nada Típicos ,para falar sobre a descoberta tardia do transtorno do Déficit de Atenção (TDAH) aos 43 anos. Agora, Alana compara o que mudou na sua maternagem depois do diagnóstico.

Taís Gollo é profissional de educação física e foi diagnosticada comTranstorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Erlhers-Danlos. Ela e o marido (também autista)têmduas meninas:a Lis, de oito anos, ea Beatriz, de dois. Em Mães Neurodivergentes, Taísconta um pouco sobre gestar, parir e amamentar.

E o episódio traz ainda a Ana Rosa Aguiar, psiquiatra e mãe de uma outra Lis. Asua Liz se escreve com Z e tem seis anos. Ela trabalha em um instituto dedicado aoestudo e apoio ao autista no espectro adulto. Ana Rosa, que sedescobriu com TEAe Síndrome de Savant (um distúrbio raro e neurocognitivo), nos traz um olhar sobre as dificuldades no diagnóstico de mulheres, e do impacto e a importância desse diagnóstico tardio.

Em 2023, aSemana Mundial da Amamentação começou na terça-feira (1º) e termina nasegunda-feira (7). O slogan deste ano éPossibilitando a Amamentação: Fazendo a Diferença para Mães e Pais que Trabalham. Entre os objetivos, está o de informar sobre as perspectivas dos pais trabalhadores com relação à amamentação e paternidade.

?? Podcast Histórias Raras:como ouvir os episódios

Neurodivergentes é o tema da segunda temporada de Histórias Raras, um podcast original da Radioagência Nacional.

Os episódios podem ser ouvidos em primeira mão naRadioagência Nacional . Neste link,você encontra os últimos episódios lançados, a transcrição detalhada de cada um deles, além de conteúdos e links complementares.

No Spotify e no Youtube, o Histórias Raras vira videocast(Áudio + Libras). Cada episódio recebe ainterpretação simultânea para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Histórias Raras está na segunda temporada e éapresentado por Patrícia Serrão, responsável pela concepção de pauta e entrevistas, e Leyberson Pedrosa, idealizador do formato do projeto e responsável pelo roteiro final, direção e montagem.

A Patrícia Serrão assina o roteiro deste episódio ao lado de Bia Arcoverde.

A Bia é responsável pela coordenação de equipe etambém participa deste episódio como apresentadora convidada.

O apoio deprodução é de Simone Magalhães, tem sonoplastia de José Maria Pardal e identidade visual de Caroline Ramos.Os créditos completos ficam disponíveis aqui.