Sarau poético ‘O Poder de Renascer pela Arte’ chega a Funarte MG

O Complexo Cultural Funarte MG, em Belo Horizonte, recebe o sarau poético ‘O Poder de Renascer pela Arte’ nos dias 5 e 12 de agosto, em três horários: 15h30, 17h30 e 19h30. Os encontros também acontecem no mês de setembro, nos dias 2, 3 e 17. O sarau é fruto do projeto Palavra Viva, que completa 29 anos em 2023. Peças itinerantes, homenagens a personalidades do circuito cultural mineiro e apresentações de canto coral, estão na programação. Os ingressos custam R$ 30 (no dia) e R$ 15 (antecipado).

Na ocasião, o poeta Lucas Guimarães, a escritora Marília Salgado, o jornalista Rogério Tavares, o historiador Mário Luiz Rosa e a atriz Juliane Guimarães serão homenageados. O Palavra Viva também vai realizar a solenidade de posse da nova diretoria da Associação Cultural Argonautas, gestora do projeto. Além dessas atividades, será apresentado um amplo e variado repertório musical do grupo Coro Novo, dirigido pelo maestro Daniel Rezende. Fundado em 2017, o conjunto é um coro cênico composto por 30 integrantes.

Segundo os idealizadores, o objetivo do projeto é incentivar as pessoas a reviver o entusiasmo pela leitura. “Resgatar autores e seus livros, aprender a recomeçar, celebrando conosco a volta do Palavra Viva em grande estilo”. E ressaltam: “Temos nos dedicado a nutrir e disseminar a paixão pela literatura e pelo teatro. Essa comemoração (dos 29 anos) promete ser uma homenagem tocante à capacidade da arte de nos fazer renascer a cada instante”. O programa busca a transposição de textos diversificados de origem não-dramática para o espaço cênico.

Serviço:

Sarau poético ‘O Poder de Renascer pela Arte’

Homenagem aos 29 anos do projeto Palavra Viva

Dias e horários: 5 e 12 de agosto, em três horários: 15h30, 17h30 e 19h30 | 2,3 e 17 de setembro

Ingressos: R$ 30 (no dia) e R$ 15 (antecipado)



Local:Complexo Cultural Funarte MG

Rua Januária, 68 – Belo Horizonte, Minas Gerais (MG)