Funarte MG exibe documentário de dança, estrelado por mulheres de todas as idades

A Funarte MG recebe neste domingo, 6 de agosto, a exibição do documentário "Casulo em Cena: Delas pra Elas". O material registra parte do processo de construção e apresentação do espetáculo “Delas pra Elas”, em dezembro de 2022, com mulheres entre 30 e 84 anos.



O documentário será exibido em três sessões: às 16h30, 18h e 19h30. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, por R$ 25.

"Casulo em Cena: Delas pra Elas"



6 de agosto | 16h30, 18h e 19h30



Local: Complexo Cultural Funarte MG

Rua Januária, 68, Centro, Belo Horizonte (MG)



Ingressos pela plataforma Sympla: R$ 25



Sessão das 16h30: https://www.sympla.com.br/documentario-casulo-em-cena-delas-pra-elas---16h30__2089582

Sessão das 18h: https://www.sympla.com.br/documentario-casulo-em-cena-delas-pra-elas---18hs__2089583

Sessão das 19h30: https://www.sympla.com.br/documentario-casulo-em-cena-delas-pra-elas---19h30__2089589



Ficha técnica



Direção: Carol Saletti | Coordenação Administrativa: Fernanda Lorentz | Coordenação Artística: Paula Davis | Roteiro: Carol Saletti e Paula Davis | Coreografias: Carol Saletti, Fernanda Lorentz, Jana Castro, Joana Warner, Paula Davis, Sara Brito | Iluminação: Ricardo Cavalcanti | Som: Luana Gomes | Criação de Figurino: Equipe Casulo | Trilha sonora: Professoras Casulo | Equipe de Filmagem e Fotografia: Henrique Mourão, Lucas de Pinho, Gabriela Duarte, Bianca Lindner Rolff, Roberta Araújo | Maquiagem: Luiza Guedes | Cenário Intervenções: Accervo Designer, Botteh | Designer gráfico: Rodrigo Valente | Realização: Casulo Espaço de Tempo e Dança