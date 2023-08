Estado reforça importância da cadeia do leite e atuação das cooperativas em simpósio

A produção leiteira pode se beneficiar do conhecimento e da inovação para ganhar mercado. O tema foi pautado na abertura do 14º Simpósio de Produção de Leite na Colônia Witmarsum, em Palmeira, nos Campos Gerais, nesta sexta-feira (04).

No evento, o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, falou sobre o potencial do setor na geração de renda e oportunidades, ainda que enfrente desafios relacionados aos custos de produção e ao aumento da importação do produto. “Se continuarmos investindo em conhecimento, qualidade, produtividade, entraremos no mundo com muito mais presença”, disse.

Ortigara também enalteceu os investimentos feitos pelas cooperativas paranaenses. “É preciso fazer esforços na capacitação, preparo, na relação amistosa entre indústria e produtores, e as cooperativas da região têm feito isso", completou.

O Simpósio do Leite é um evento anual com especialistas do setor leiteiro, abordando temas como inovações, a tecnologia do leite e o futuro da atividade. “Estamos sempre buscando trazer informações relevantes e atuais para os produtores", disse o presidente da Cooperativa Witmarsum, Artur Sawatzky.

A programação inclui debates sobre as tecnologias emergentes que estão impulsionando os negócios da atividade leiteira; sucessão familiar; premiação dos produtores destaque em 2022, o futuro da genética, parceria entre agricultura e pecuária de leite, e estratégias de redução de gases do efeito estufa nas fazendas de leite.

NÚMEROS– O Paraná é o segundo maior produtor de leite do Brasil, com 4,4 bilhões de litros produzidos em 2022. Esse volume gerou Valor Bruto de Produção (VBP) de R$ 11,4 bilhões, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral). A região dos Campos Gerais está entre as principais produtoras.

O presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, ressaltou a relevância da produção agropecuária paranaense para o comércio e a indústria. “Qualidade nós temos. Vamos valorizar o que é nosso”, disse.

A Cooperativa Witmarsum é uma organização que atua na produção de grãos, beneficiamento de leite e queijos finos desde 1952. Fundada por imigrantes russos-alemães, reúne atualmente 618 cooperados e 180 colaboradores e registrou faturamento de R$ 300 milhões em 2022.

"Todos nós sabemos que a agricultura, a pecuária, são importantes para o nosso País. E a produção de leite e a cooperativa fazem parte da história de Palmeira", disse o prefeito do município, Sérgio Belich.

PRESENÇAS– Também participaram do evento o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater (IDR-Paraná), Natalino Avance de Souza; o gerente regional da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) em Ponta Grossa, Luiz Antonio Scheuer; o diretor do Departamento de Florestas Plantadas (Deflop) da Seab, Breno Menezes de Campos, além de técnicos do Sistema Estadual de Agricultura.