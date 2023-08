Projeto de circulação da Funarte tem próxima parada em São Paulo

Depois da abertura em Minas Gerais, com passagens pelas cidades de Belo Horizonte e Contagem, o “Circula Funarte: Políticas para as Artes em Diálogo” desembarca em São Paulo, na capital, na segunda-feira, 7 de agosto. O encontro da Fundação Nacional de Artes - Funarte será realizado a partir das 18h30, no Complexo Cultural Funarte SP, em Campos Elíseos.

O objetivo da ação é divulgar programas de fomento às artes, para atingir o maior número de agentes artísticos do Brasil. Também é retomar os espaços de participação social, com amplo diálogo com a sociedade, agentes e instituições, em torno da Política Nacional das Artes, uma das prioridades da nova gestão da Funarte e do Ministério da Cultura.

“O Circula Funarte é parte central do compromisso de uma instituição que deve falar ao Brasil, reconhecendo toda sua diversidade e complexidade de expressões, fazeres e agentes das artes e da cultura. É nacionalizar, é conversar, é retomar o diálogo como princípio de uma política pública. A nossa proposta é que ao longo do projeto a gente passe em todas as regiões do país”, reforça Maria Marighella, presidenta da Funarte.

A agenda em São Paulo contará com a presença da presidenta da instituição e de parte da sua Diretoria Colegiada.

O projeto de circulação integra as ações de retomada da Funarte para fomentar o campo artístico e cultural em todo o país e é aberto ao público.

Funarte Retomada: Programas de Fomento para a Política Nacional das Artes

A instituição lançou no dia 10 de julho a primeira etapa de seus mecanismos de fomento para artes visuais, teatro, dança, circo e música de todas as regiões do Brasil, com investimento de R$ 52 milhões. São vários os programas que demarcam a retomada da Funarte no cenário das artes brasileiras. Conheça os programas já lançados e com inscrições abertas:

Funarte Retomada: composto por cinco editais, uma para cada linguagem artística;

Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023 ;

Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes 2023 ;

Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas



“CIRCULA FUNARTE: Políticas para as Artes em Diálogo”

Edição São Paulo: 7 de agosto de 2023 (segunda-feira) | 18h30

Local: Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058 - Campos Elíseos, São Paulo (SP)

Entrada gratuita