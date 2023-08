Governo do RS amplia número de estações meteorológicas instaladas

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) instalou três novas estações meteorológicas na semana passada, nos municípios de Uruguaiana, Alegrete e São Francisco de Assis. A ação faz parte do projeto de ampliação da rede de estações automáticas para o monitoramento agroclimático e desenvolvimento de produtos específicos para o setor agropecuário do Rio Grande do Sul. Atualmente são 58 estações espalhadas pelo Estado. As últimas 28 unidades foram adquiridas com recursos do Programa Avançar.

“A ideia é aumentar cada vez mais o número de estações até o fim do ano, instalando entre 25 e 30 novos equipamentos para, no início de 2024, podermos concluir esse trabalho, chegando a 100 estações implementadas”, explica o meteorologista e coordenador do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS) da Seapi, Flavio Varone.

A partir de setembro, em parceria do Comitê Gestor Estadual do Plano ABC+RS, serão instaladas mais duas unidades em áreas com plantios. “Estamos planejando instalar uma em Cacequi, em uma propriedade que atua com o sistema silvipastoril, e a outra em uma área de cultivo de erva-mate no município de Ilópolis. O objetivo é expandir esse experimento para outras culturas, como a da oliveira, por exemplo”, detalha Varone.

O meteorologista também destaca a importância de ampliar o número de estações pelo Estado, especialmente dentro de propriedades rurais, em áreas de lavouras ou de plantio de algum produto. “Queremos expandir cada vez mais essa capacidade de colher dados agroclimáticos localizados, pois isso permite ao Simagro possa gerar índices que contribuem de forma mais efetiva com a melhoria da produção.”

Até outubro, também serão instalados equipamentos em algumas escolas técnicas agrícolas, para servirem de apoio às atividades e aos estudos dos alunos.

Sobre o Simagro-RS

O projeto Simagro-RS visa estabelecer uma relação de proximidade com o setor agropecuário do Rio Grande do Sul. A Seapi fornece a estação meteorológica e o produtor disponibiliza a estrutura para fixação do equipamento e o sinal de internet para envio dos dados coletados. O produtor parceiro acessa os dados da sua propriedade por meio de um aplicativo gratuito. As informações de todas as estações são disponibilizadas na página do Simagro .

