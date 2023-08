Exposições de artes visuais em São Paulo integram a programação dos espaços da Funarte

No período de 28 de julho a 3 de agosto, estão entre os destaques da programação dos espaços da Funarte duas exposição de artes visuais em São Paulo (SP): uma édo cenógrafo, figurinista e artista plástico Renato Bolelli Rebouças, aberta no dia 29, sábado; a outra é de um criador mais dedicado ao desenho e à pintura: Fabrício Fontolan. Com visitação gratuita, as mostras estão no Complexo Cultural Funarte SP, em Campos Eliseos, na Capital

Também estão abertos: a mostra permanente Miniteatro de Óperas, na Funarte MG e as oficinas on-line da Academia Arte de Toda Gente, entre outras ações. A agenda dos próximos eventos nos equipamentos artísticos da Funarte está disponível abaixo.

SÃO PAULO (SP)

ARTES VISUAIS

Exposição

Renato Bolelli Rebouças

“O Gabinete dos Desinteresses e Mediocridades”

Consumismo, destruição, memória e afetividade são as “forças norteadoras” do conjunto de instalações. Ele conecta, “de um lado, a ação do homem no mundo, com o descarte de objetos. De outro, a colonização dos países do hemisfério sul”. Para o artista, a existência de todos esses resíduos é “um retrato da sociedade ocidental contemporânea, centrada no consumismo e na destruição constante”; e “mesmo assim, foi possível encontrar uma dimensão afetiva para a construção dessa espécie de ‘Gabinete de Curiosidades e Maravilhas’ – [...] criados a partir do século XVII, que deram origem aos [...] museus de história natural, às exposições de arte e aos laboratórios científicos”, diz o autor. Fruto de quinze anos da sua pesquisa, a mostra reúne trabalhos criados a partir de vários materiais, recolhidos em cerca de trinta cidades, em dez países.

De 29 de julho a 27 de agosto, todos os dias da semana, das 14h às 19h

Entrada gratuita

Dia 19 de agosto, das 14h às 18h:

Performances com artistas convidados

Debate com pesquisadores

Tema: Entre o teatral e o expográfico; entre arquivos e repertórios - ideias para pensar uma cenografia expandida a partir do Sul.

Local: Galerias Flávio de Carvalho e Mário Schenberg – Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo – SP

Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos, galerias e banheiros acessíveis.

Saiba mais aqui.

Fabrício Fontolan

“Histórias Cotidianas”

O artista se propõe a usar o desenho e a pintura como forma de contemplar o mundo, refletir sobre ele e entendê-lo. “Sempre caminhando por um trabalho voltado ao figurativo, até mesmo quando apresenta obras com tendências ao abstracionismo, seu objetivo é retratar a natureza humana, seus dilemas, alegrias e beleza; e conseguir levar a mais pessoas os questionamentos sobre o nosso papel como indivíduo e a reflexão do que nos move nesse caótico mundo”, diz a sinopse.

Sobre o artista:Desde a infância, desenvolveu aprimora-se, como autodidata, nas técnicas que utiliza, por meio de publicações impressas, ou via web. Mas também estudou, em várias oficinas e “laboratórios”, no Brasil e nos EUA – com destaque para sua passagem em The Art Student’s League of New York. Participou da feira Artexpo NYC, ao lado de outros artistas, e de diversas exposições coletivas e solo, em espaços conceituados, como a Galeria Mali-Villas Boas SP 2012 – prêmio Júri Popular. Também ganhou a Medalha de Bronze da Associação Paulista de Belas Artes de São Paulo (2013).

Até 6 de agosto, de quarta-feira a domingo, das 14h às 19h

Visitação gratuita

Classificação indicativa: livre

Acessibilidade: rampas de acesso para a sala de espetáculos e banheiro acessível.

Local: Sala Umberto Magnani – Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Endereço: Rua Dr. Teodoro Baima, 94 – Vila Buarque, São Paulo (SP)

Saiba mais aqui.

ARTES INTEGRADAS

“Oficina de Arte Performance”

Com Cristina Maluli

A artista aborda o surgimento da performance e a contribuição dos principais nomes que se destacaram nessa linguagem, brasileiros e estrangeiros. A oficina direciona-se para estudantes e artistas iniciantes. Os(as) participantes poderão iniciar trabalhos, individuais ou coletivos, por meio de teoria e de prática, com base nas experiências mostradas durante o curso. A professora também leva à cena a situação que viveu com a escoliose, traçando um paralelo entre sua história, à de sua mãe e a experiência com a poliomielite da artista plástica Frida Kahlo.

Dias 10, 17, 24 e 31 de julho de 2023, segundas-feiras, das 19h às 22h

Participação gratuita

Classificação indicativa: livre

Duração: 180 minutos

CRONOGRAMA

1º e 2º dias - Teoria e prática

3º dia - Esboço de criação e troca das experiências/expectativas

4º dia - Apresentação das performances

Local: Sala Arquimedes Ribeiro – Complexo Cultural Funarte SP

Endereço: Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo (SP)

Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos, galerias e banheiros acessíveis.

Parceria com dois estacionamentos:

1. Em frente à entrada do Complexo Cultural Funarte SP, na Alameda Nothmann - Preços: R$10 (até 3h) e R$ 15 (até 12h)

2. Rua General Júlio Marcondes Salgado, 211 - Preço: R$ 12 (até 3h).

Saiba mais aqui.

BELO HORIZONTE (MG)



ARTES INTEGRADAS

Artes visuais – Teatro – Música

Exposição permanente

Carlos Villar

“Miniteatro de Óperas”

Obra de acervo da Funarte

A miniatura de um típico teatro lírico, representa cenários de óperas famosas, comoTosca(Puccini);Aida, RigolettoeLa Traviata(Verdi); além deCarmen(Bizet), entre outras. OMiniteatroé composto por mais de 700 peças, entre cenários, bonecos, mobiliário e objetos cênicos. A caixa cênica reproduz o Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O autor, Carlos Villar, é um ex-tenor.

Visitação - Primeira Temporada

De terça a sexta-feira, das 10h às 18h. Sábados, das 13h às 19h

Acesso gratuito

Local: Complexo Cultural Funarte MG

Endereço: Rua Januária, 68 - Centro, Belo Horizonte (MG)

Pesquisa e curadoria: Rita Lages Rodrigues e Maria Tereza Dantas Moura – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – em parceria com a Funarte

Saiba mais aqui.

VIRTUAL

ARTES INTEGRADAS

"Academia Arte de Toda Gente"

O Arte de Toda Gente disponibiliza cursos e oficinas à distância, por meio dos projetos Bossa Criativa, Sistema Nacional de Orquestras Sociais (Sinos) e Um Novo Olhar (UNO). Todas as ações são abertas e gratuitas; e ministradas por profissionais reconhecidos em suas áreas de atuação. Para participar, basta se inscrever no site. As pessoas que completarem todas as atividades recebem certificação.

Inscrições abertas

Música

Introdução à Musicografia Braile

Piano Popular

Flauta Doce: Fundamentos e Estratégias de Estudo | Curso 2

Pedagogia das Cordas – Módulo 5



Pré-inscrições

Música

Tuba

Técnica vocal para coros infantojuvenil

Introdução a gravação e mixagem de áudio

Classificação indicativa: livre

Participação gratuita

Realização em parceria: Fundação Nacional de Artes – Funarte e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Saiba mais aqui.